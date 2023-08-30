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Dizi

Maviye Sürgün 12. Bölüm izle kesintisiz! Maviye Sürgün son bölüm izle full HD (12. Bölüm tek parça)

Maviye Sürgün 12. bölümüyle Show Tv'de ekrana geliyor.. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı dizi Maviye Sürgün 12. Bölümde Ozan'ın Ali hakkında söylediği sözlerin gerilimi artırdığı tanıtımda Ozan, Salih'le karşı karşıya geliyor. Ali, sıradaki hedefin Salih olduğunu öğrenince ne yapacak? İşte Maviye Sürgün 12. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar. Maviye Sürgün son bölüm izle full HD (12. Bölüm tek parça)

30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Maviye Sürgün 12. Bölüm izle kesintisiz! Maviye Sürgün son bölüm izle full HD (12. Bölüm tek parça)
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Maviye Sürgün 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün'ün son bölümünde Ali, Ozan'ın yazışmalarını kaçırmış olduğunu öğrenir. Ozan, kendisine bildirilen liste dahilinde ölümcül adımını atar! Peki şimdi ne olacak? Maviye Sürgün 12. bölümü izlemek isteyenler için Maviye Sürgün son bölüm full izleme sayfası haberimizde yer alıyor.

MAVİYE SÜRGÜN 12. BÖLÜM FULL İZLE (SON BÖLÜM)

"Maviye Sürgün" yeni bölümüyle 30 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da Show TV'de!

MAVİYE SÜRGÜN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Maviye Sürgün'ün 12. bölümünde Ozan, kendisine bildirilen liste dahilinde ölümcül adımını atar.

Ozan, kendisine bildirilen liste dahilinde ölümcül adımını atar! Ali, Ozan'ın yazışmalarını kaçırmış olduğunu öğrenir; ancak Ali yakaladığı bir ipucunun peşine düşerek sır kapısını aralamaya çalışır.

Maviye Sürgün son bölümde Defne'nin Çamlıkıyı'da kalma kararı büyük bir mutluluk sebebi olsa da Azra bu karar ardından Ali'yle karşı karşıya gelir.

Defne ise Murat'ın hastalığıyla sınanırken bu gerçeği saklamanın yükü altında her geçen gün daha fazla ezilmektedir!

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