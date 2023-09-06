Maviye Sürgün final bölümüyle bu akşam Show TV'de ekrana geliyor. Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün, 13. bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkıyor. Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Maviye Sürgün 13. bölümde fenalaşan Murat'a ne olacağı merak konusu oluyor. İşte kaçıranlar için Maviye Sürgün 13. bölüm izleme linki.

MAVİYE SÜRGÜN 13. BÖLÜM FULL İZLE (FİNAL)



Maviye Sürgün dizisinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi oyuncular yer alıyor.

MAVİYE SÜRGÜN'ÜN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Ali, Salih'in büyük bir tehlike içinde olduğuna inanmışken, Ozan'ın tam düşündüğü gibi Salih'e odaklandığını görür.

Ailesini ve sevdiklerini korumak adına Ali; Ozan'a karşı oyunu yeniden kurar! Defne, Murat konusunda köşeye sıkışmışken işler beklenmedik şekilde büyür.

Azra ve Murat ilişkilerini gizlemek isterken, Aykut gizli aşkı öğrenir ve bunu gün yüzüne çıkarmak için plan yapar. Ali'nin Ozan'a karşı atacağı adım ise gün sonunda büyük sırrın gün yüzüne çıkmasına neden olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

MAVİYE SÜRGÜN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Maviye Sürgün dizisinin reyting sebebiyle ekranlara veda ettiği düşünülürken konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.