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Dizi

Maviye Sürgün 6. bölüm izle tek parça! Maviye Sürgün 6. bölüm full izle!

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün, 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın buluştuğu Maviye Sürgün'ün 6. bölümünde Ali, Defne konusunda şüpheleriyle mücadele ederken çift bu süreçte duygusal olarak yakınlaşır. İşte kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Maviye Sürgün 6. bölüm izleme bağlantısı

17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:48 - Güncelleme:
Maviye Sürgün 6. bölüm izle tek parça! Maviye Sürgün 6. bölüm full izle!
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Maviye Sürgün 6. bölümüyle ekrana geliyor. Ali ve Hasan'ın nezarethanede olduğu anların dikkat çektiği bölümde Yasemin olayıyla ilgili suç Ali'nin üstüne atılıyor. Defne gerçeği söylese de Ozan, Defne'yi ifadesini değiştirmesi için tehdit ediyor. Ali bu durumdan nasıl kurtulacak? Maviye Sürgün 6. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananların özeti haberimizde yer alıyor.

MAVİYE SÜRGÜN 6. BÖLÜM FULL İZLE!

Maviye Sürgün yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

MAVİYE SÜRGÜN 6. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün 6. bölümde; Ali üzerine atılan iftira sebebiyle göz altına alınır. Ali'nin göz altında olması Defne'yi üzer.

Defne, Ali'nin suçsuz olduğuna birebir şahittir ancak Ozan'ın ısrarı Defne'nin istemediği bir adımı atmasına sebep olacaktır. Ozan ulaşmak istediği altın çantası için Defne'yi kullanmaya devam eder.

Ali, Defne konusunda şüpheleriyle mücadele ederken bu süreçte duygusal olarak yakınlaşan çift hiç beklemedikleri bir şekilde bulurlar kendilerini. Onları uzaktan izleyen Ozan'ın düşmanlığı ise giderek artacaktır.

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU NEDİR?

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

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