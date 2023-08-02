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Dizi

Maviye Sürgün 8. bölüm izle! Maviye Sürgün 8. bölüm full izle kesintisiz (Tek parça)

Maviye Sürgün 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün'ün yeni bölümünde Ali'nin, “O adamı sen öldürdün!” sözleriyle suçladığı Ozan, Defne'nin de sert tepkisiyle karşılaşıyor. Maviye Sürgün 8. bölümü izlemek isteyenler için Maviye Sürgün 8. bölüm full izleme sayfası haberimizde yer alıyor.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Maviye Sürgün 8. bölüm izle! Maviye Sürgün 8. bölüm full izle kesintisiz (Tek parça)
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Maviye Sürgün 8. bölümüyle Show Tv'de ekrana geliyor. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın oynadığı dizinin yeni bölümünde Arda'nın okul gezisindeyken ormanda kaybolduğu korku dolu anlar, izleyenleri ekran başına kilitledi. Ali'nin çaresiz yakarışları yüreklere dokunuyor. İşte Maviye Sürgün 8. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar

MAVİYE SÜRGÜN 8. BÖLÜM FULL İZLE!

Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

MAVİYE SÜRGÜN 8. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'nin sevilen yaz dizisi Maviye Sürgün'ün 8. bölümünde; Ozan, Defne'nin gözünün önünde Ricordo'yu zehirleyerek içinde olduğu durumun ciddiyetini anlaması istemiştir.

Ali Defne'nin tehlikede olduğunu anladığı için peşlerini bırakmamıştır.

Ricardo'nun komaya girmesi Ozan ve Defne'yi birer şüpheli haline getirir. Ozan'ın geçmişinden gelen Seval, tüm dengesini alt üst eder. Murat'ın yaşam umudu adına Ozan'ın yeni getirdiği altınları gözüne kestiren Defne, bu konuda da adım atar. Ancak hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecektir.

Arda'nın okul gezisindeyken kaybolması herkesi çok korkutur.

Maviye Sürgün yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

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