Maviye Sürgün 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün'ün yeni bölümünde Ali, Defne ve Murat'ın da yardımıyla Ozan'ın planlarını ele geçirir. Ozan'a büyük bir darbe vurmaya hazırlanan Ali bu defa istediğini elde edebilecek midir? Maviye Sürgün 9. bölümü izlemek isteyenler için Maviye Sürgün 9. bölüm full izleme sayfası haberimizde yer alıyor.

MAVİYE SÜRGÜN 9. BÖLÜM FULL İZLE!

Maviye Sürgün 9. bölümüyle bu akşam saat 21:30'da Show Tv'de.

MAVİYE SÜRGÜN 9. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'nin sevilen yaz dizisi Maviye Sürgün'ün 9. bölümünde; Seval'in gelişi Ozan'ın dengesini bozmuştur. Üstelik Seval, Ayda'm Otel'de kalmaktadır. Komada olan Ricardo'nunölümü Ozan ve Defne'nin hakim karşısına çıkmasına neden olur.

Ali, Ricardo'nun uyuşturucu şebekesinde çalıştığını öğrenince bu işlerde parmağı olduğunu düşündüğü Ozan'ın peşine düşer.

Ali, Defne ve Murat'ın da yardımıyla Ozan'ın planlarını ele geçirir. Ozan'a büyük bir darbe vurmaya hazırlanan Ali bu defa istediğini elde edebilecek midir?

Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.