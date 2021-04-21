21 Nisan 2021 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:24

Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisine katılacak. TV8 ekranlarının en sevilen dizisi Kırmızı Oda, başarılı oyuncu kadrosuna Melisa Aslı Pamuk'u da dahil ediyor. Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda'da çocukluk travmalarıyla baş etmekte güçlük çeken genç bir kadını canlandıracak. Dizide oyuncuların kısa süren hikayelerinin son bulması sebebiyle birkaç bölümde bir yeni oyuncular kadroya ekleniyor. Melisa Pamuk, 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. Peki Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melis Aslı Pamuk, 1991 yılında Hollanda Haarlem'de doğdu. Aslı Pamuk, 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir.

Melis Aslı Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır.

Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

2009 TÜRKİYE GÜZELİ

Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur.

1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. 2011 Türkiye Güzeli olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

MELİSA ASLI PAMUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Melisa Aslı Pamuk oynadığı diziler Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Ulan İstanbul, Her Sevda Bir Veda, Kurt Seyit ve Şura, Yer Gök Aşk gibi sevilen dizilerde önemli rollerde yer aldı. Başrol oyuncusu olarak pek çok deneyimi bulunan yetenekli isim, Kara Sevda dizisindeki rolüyle ödüller aldı.