02 Kasım 2020 Pazartesi 00:30 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 00:30

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MENAJERİMİ ARA 11. BÖLÜM İZLE STAR TV

MENAJERİMİ ARA 11. BÖLÜM ÖZETİ

Farklı tarzı ve hikayesiyle beğenileri toplayan Menajerimi Ara’nın bu haftaki bölümünde Aslı İnandık ve babasının hikayesi, Kıraç’ın Dicle’yle olan ilişkisindeki hatalarını fark etmesine sebep olur.

Menajerimi ara 11. bölümde; Canlı yayında İnandık ve babasının tartışmasına dayanamayıp müdahale eden Kıraç, ajanstaki herkesi şaşırtırken bir çocuğun babasız büyümesinin suçlusunun ancak babası olabileceğini dile getirmesi duygusal anlara sebep olacak.

Kadrosundaki usta oyuncuların yanı sıra genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları ile de dikkatleri çeken Menajerimi Ara’da Barış ve Emir arasındaki rekabet ise gittikçe kızışıyor.

Emir’in sahnede Dicle’ye ithafen romantik bir şarkı söylemesi, bu ikiliyi ilk kez beraber gördüğü andan itibaren içinde tehlike çanları çalmaya başlayan Barış’ı iyice çileden çıkartır. Barış ve Emir arasındaki iplerin gerileceği yeni bölüm, bu aşk üçgeninin akıbeti hakkındaki soru işaretlerini arttırırken, Dicle’nin nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.

MENAJERİMİ ARA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Menajerimi Ara dizisinde; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesi anlatılıyor.

Yapımcı: Ay Yapım

Yönetmen: Ali Bilgin

Senaryo: Yelda Eroğlu