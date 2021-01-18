18 Ocak 2021 Pazartesi 11:25 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:25

Menajerimi Ara 21. bölümüyle dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlandı. Menajerimi ara 21. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Menajerimi Ara son bölümde Serkan’ın Feris’e yaptığı sürpriz teklif kafaları karıştırırken, Dicle ve Barış nihayet baş başa kalırlar. Ancak, gizemli birinin Barış ve Dicle ile ilgili atacağı adım ilişkilerini tehlikeye sokacaktır. Menajerimi Ara 21. bölümün ardından 22. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte kaçıranlar için Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv linki.

MENAJERİMİ ARA 21. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV



Menajerimi Ara 21. bölümde; Serkan’ın genç menajerlik sonucunu açıklaması herkesi şaşırtırken EGO Ajans’ta dengelerin değişmesine sebep olur.

Kıraç ve Mayda, Beren’i bulmak için bir araya gelirken, Serkan ve Feris de temsil ettikleri oyuncu ve yönetmen ile ilgili çıkan krizi çözmek için karşı karşıya gelirler.

Çınar’ın oyuncusu film projesi için tanıdığı genç ve hevesli bir oyuncu adayını önerir.

Genç oyuncu adayının beklenilenden daha farklı biri çıkması ise işleri karıştırırken Çınar ve Dicle bu sorunu çözmek için birlikte hareket eder. Kıraç ise Serkan’la ilgili araştırmalar yapmaya başlar.

Barış’ın sette yaşadığı beklenmedik bir olay herkesi telaşlandırır.

Serkan’ın Feris’e yaptığı sürpriz teklif kafaları karıştırırken Dicle ve Barış nihayet baş başa kalırlar.

Ancak gizemli birinin Barış ve Dicle ilgili atacağı adım ilişkilerini tehlikeye sokacaktır.

MENAJERİMİ ARA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



