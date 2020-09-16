Menajerimi ara 4. bölüm yayınlandı! Menajerimi ara 4. bölüm izle!

16 Eylül 2020 Çarşamba 10:55 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:55

Menajerimi Ara 4. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Menajerimi ara 4. son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başladı. Peki Menajerimi Ara 5. yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi ara 4. bölüm izle!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları da araştırılan konular arasında yer aldı.

MENAJERİMİ ARA 4. BÖLÜM İZLE

Star'da Salı akşamları seyircisiyle buluşan 'Menajerimi Ara dizisinde seyirci menajerlerin dünyasına adım atan Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine tanık oluyor.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle heyecanla beklenen 'Menajerimi Ara' dizisinin geri sayımı devam ediyor.Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan 'Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.Çok yakında Star TV ekranında seyirciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

MENAJERİMİ ARA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Dicle, Barış'ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gider. Bu sırada Kıraç, Dicle'nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmiştir. Bütün ekip Dicle'yle Barış'a ulaşmaya çalışır. Ne yazık ki bu durum vampir Ece'nin gözünden kaçmaz ve iyi haberin kokusunu alan kadın Barış'ın peşine düşer.

Bu sırada Kıraç'ın oyuncusu Derya Baykal ile Feris'in oyuncusu Müjgan Ferhan Şensoy'a bir filmde anne kız rolünü oynamaları için teklif gelir. Ancak durumun iki oyuncu için de beklenmedik zorlukları olacaktır.Dicle'nin çok acil olarak Çağatay Ulusoy'a ulaşması gerekir. Ama kimse Çağatay'ın nerede olduğunu bilmiyordur. Dicle, adeta bir dedektif gibi Çağatay'ın peşine düşer. Bu sırada Jülide sonunda Çınar'ı oyuna gelmeye ikna eder.

Kıraç, Dicle'yi en sevdiği yönetmenin galasına davet eder. Dicle'nin babasından hiç beklemediği bir jesttir bu. Ancak gala ne yazık ki Dicle'nin hayal ettiği gibi geçmez.