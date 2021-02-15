15 Şubat 2021 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:22

Mendirman Celaleddin dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatı dizi oldu. Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı 'Mendırman Celaleddin' (Ben Celaleddinim) dizisinin ilk bölümü, geçtiğimiz Pazar günü Özbekistan Milly TV'de yayınlandı. Peki Mendirman Celaleddin Türkiye'de ne zaman yayınlanacak? Mendirman Celaleddin dizisinin konusu nedir? İşte detaylar

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi Özbekistan'da Mendirman jJloliddin adıyla yayımlanmaya başladı. Özbek-Türk ortak yapımı 'Mendirman Celaleddin' dizisi Özbekistan'da izleyicilerle buluştu.

MENDİRMAN CELALEDDİN TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mendirman Celaleddin dizisinin önümüzdeki günlerde Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde yayınlanması bekleniyor. Henüz kesin yayın tarihi belli olmayan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil.

MENDİRMAN CELALEDDİN KONUSU NEDİR?

Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan yapımda, Celaleddin'in sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesi ve kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planlaması konu ediliyor.

Mendirman Celaleddin dizisinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.

MENDİRMAN CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapodokya Vadileri'nde çekildi.

Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu.



MENDIRMAN CELALEDDİN OYUNCULARI

Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz ve Kaan Yalçın ile Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Şodiyeva, Rayhan Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova gibi sanatçılar yer alıyor. 13 bölümlük dizi, her pazar izleyicisi ile buluşacak.

Emre KIVILCIM (Celaleddin), Yulduz RADJABOVA (Kutlu Bike), Jovahir ZAKKROV (Cengizhan), Rano SHODİYEVA (AyÇiçek), Rayxon ULESANOVA (Mihri Cihan), Tohir SAİDOV (Nizamülmülk), Cemal HÜNAL (Behram), Sezgin ERDEMİR (Timur Melik), Akbarhoja RASULOV (Uzlagşah), Kaan YALÇIN (Sultan Aleaddin), Ferhat Yılmaz (Şemseddin), Jamsid SAGATOV (Cebe), Ali KHAN (Cuci), Feruza NORMATOVA (Şirin Hatun), Akmal MİRZO (Subutay), Johangir ABDULMALİKOV (Kılıç), Yaxyo POLATOV