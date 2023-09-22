Mevlid kandiline kısa bir süre kala, bu mübarek geceyi ibadet ederek değerlendirmek isteyen Müslümanlar hangi dua ve sureleri okuyacağı hakkında bilgi edinmek istiyor. Rebiülevvel ayının 12. günü olan bu kutlu gecede Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gündür. Peki Mevlid kandilinde ne yapılır? Hangi dualar, sureler ve esmalar okunur? Bu özel gecede efendimizi anmak isteyenler için Mevlid kandilinde yapılacak ibadetleri haberimizde derledik.

MEVLİD KANDİLİNDE NE YAPILIR?



Mevlid Kandili, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinmektedir. Mevlid Kandilinde afv ü mağfirete nail olmak isteyenlerin yapması gereken önemli bir takım ibadetler vardır. Bu kutlu gecede yapılacak ibadetlerin yanı sıra; Nebi'yi yâd etmek, ona salât-selâm getirmek çok faziletlidir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet–i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289).

Mevlid Kandili gibi mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır. Kandiller; Günahlara tövbe etmenin, Allah yoluna yönelişin ve gönüllerimizi arındırmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir sakınca yoktur.

MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Mevlid Kandilinde Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Mevlid Kandilinde Allah'ı çokça zikretmek gerekir.

Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler başlıca şunlardır;

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli,

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli,

Tefekkürde bulunulmalı ve bol bol tövbe istiğfar edilmeli,

Kur'an-ı Kerim okunmalı,

Bol bol zikir ve tesbih çekilmeli,

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı,

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı,

Hamd edip, şükür halinde bulunulmalı.