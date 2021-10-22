22 Ekim 2021 Cuma 10:03 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 10:03

Misafir dizisi ne zaman başlıyor? sorusu, FOX Tv'nin yeni dizisini merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Hikayesi ile dikkat çeken dizinin fragmanı yayınlandı.Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte dizinin yayın tarihi de açıklanmış oldu. Peki Misafir dizisi ne zaman başlıyor? Misafir dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Fox Tv ekranında yayına girecek olan yeni dizi Misafir, ilk fragmanı ile izleyici karşısına geçti. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Misafir dizisinin konusu da seyircinin dikkatini çekecek türden.

MİSAFİR KONUSU

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

Misafir, bir dram dizisi. Mutlu bir aile hayatına sahip olan bir baba eşi ve 3 çocuğuyla birlikte hayatına devam ederken ani bir ölümle karşı karşıya kalır. Bu mutlu ailenin annesi vefat eder. Diğer yandan da travmalarla dolu ve mutsuz bir çocukluk dönemi yaşayan bir kadın hafızasını kaybeder.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı ve 4 Kasım Perşembe saat 20.00'de ilk bölümüyle yayınlanacak "Misafir"de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.

Uzun süredir merakla beklenen dizi Misafir'in ilk tanıtımı yayımlandı.

MİSAFİR OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, "Oasis" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek, FOX'un yeni dizisi "Misafir"in ilk tanıtımı dün akşam izleyiciyle buluştu.

Dizide bu kadın ile üç çocuk sahibi olan babanın karşılaşma hikayesi anlatılmaktadır. Misafir dizisinin oyuncu kadrosu şöyle...

"Misafir"in oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

MİSAFİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaşacağı Misafir Dizisi 4 Kasım Perşembe FOX'ta!