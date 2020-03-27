Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 28. bölüm İZLE!

27 Mart 2020 Cuma 11:52 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:52

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Mucize Doktor 28. son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Perşembe akşamları Fox Tv'de yayınlanan Mucize Doktor her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Dizinin 28. son bölümünde Ali kendisini küçükken terk eden babasını kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Başarılı olamayan ve hüsrana uğrayan Ali'nin Ferman ile arası bozuluyor. Haberimiz içerisinden Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı ve 28. son bölüm özeti ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Başrollerini Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Mucize Doktor 28. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 28. bölümünde Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor'da 29. yeni bölümünde neler olacağı diziseverlerce sorgulanıyor.

MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 28. BÖLÜM İZLE!

MUCİZE DOKTOR 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.