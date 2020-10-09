09 Ekim 2020 Cuma 13:03 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 13:03

Mucize Doktor 32. bölüm izleyenlerin ilgi odağı oldu. FOX TV’nin sevilen dizisi Mucize Doktor, Perşembe günü son bölümüyle ekranlardaydı. Mucize Doktor 32. bölümde Ferman'ın koruyucu ailelik başvurusu reddedildi. Öte yandan Ali, Adil hocayı hastaneden kaçırıyor. Fox Tv’de yayınlanan dizi, ilk bölümünden itibaren özellikle konusu ve oyuncu performanslarıyla dikkat çekiyor. İşte Mucize Doktor 32. bölüm İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

MUCİZE DOKTOR 32. BÖLÜM İZLE

Beklenmeyen bir komplikasyon Adil’in iyileşme sürecini fazlasıyla uzatır. Maalesef tek uzayan şey o değildir. Ferman’ın koruyucu ailelik başvurusu reddedilince bebeğin de belirsiz bir tarihe kadar yurtta kalacağı ortaya çıkar. Ama Adil’in yıllar yılı kendisi için yaptıklarını hatırlayan Ali ne yapar eder ve kardeşini yurtta yalnız bırakmamanın bir yolunu bulur. Ne var ki; bu da fazlasıyla ekstrem bir çözümdür, herkes Ali’ye karşı çıkar. Ama Ali ne pahasına olursa olsun kardeşinden ayrılmayacaktır.

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında, Beliz'in "İçeriden bilgi aldım. Adli Tıp raporu Ali'nin aleyhine" sözlerine karşı Tanju'nun sert ifadeleri dikkat çekiyor. Doktor Tanju ise "Ben arkadaşımın adli tıp köşelerinde çürümesine izin vermem. Hapse mi giriyor? Buyursun girsin" sözleriyle Beliz'e yanıt veriyor.

Adil’in yıllar yılı kendisi için yaptıklarını hatırlayan Ali ne yapar eder ve kardeşini yurtta yalnız bırakmamanın bir yolunu bulur. Ne var ki; bu da fazlasıyla ekstrem bir çözümdür, herkes Ali’ye karşı çıkar. Ama Ali ne pahasına olursa olsun kardeşinden ayrılmayacaktır.

Öte yandan Ferman’ın koruyucu ailelik başvurusu reddedilince bebeğin de belirsiz bir tarihe kadar yurtta kalacağı ortaya çıkacaktır.

MUCİZE DOKTOR 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





MUCİZE DOKTOR KONUSU

Başrollerini Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi, otizm ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesini konu alıyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, her perşembe akşamı saat 20.00'da FOX Tv ekranlarında yayınlanıyor.