Mucize Doktor 34. bölüm yayında! Mucize Doktor 34. bölüm İzle!

23 Ekim 2020 Cuma 00:30 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 00:30

Mucize Doktor 34. bölüm Perşembe akşamı FOX Tv'de ekrana geldi. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor 34 bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Mucize Doktor 34. bölümde; Hastaneye gelen yaralı bi hasta, doktorlardan down sendromlu oğlunu bulmalarını ister. Çocuğu bulmaya giden Ali'nin Tanju hocayla başı derde girecektir. İşte kaçıranlar için Mucize Doktor 34. bölüm İzleme linki.

MUCİZE DOKTOR 34. BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 34. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 34. bölümde hastaneye gelen bir hasta, doktorlardan down sendromlu oğlunu bulmalarını ister. Ali bunu duyunca çok panik yapar ve çocuğu bulmaya gider. Tolga'yı bulmaya giden Ali, Tanju hocanın kendisinin gittiğini anlamaması için arkadaşlarından rica eder. Ali'nin yokluğunu farkeden Tanju hocanın telefonda 'Ali bittin sen' demesi Mucize Doktor 34. bölüme damga vurdu.

Mucize Doktor 34. bölümde; Ali iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı’yla araları bozuktur. Tanju misilleme olarak bir baş asistanlık yarışı başlatınca Ali’yle Nazlı tekrar kıyasıya rekabet etmek zorunda kalırlar ve iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Ama bütün bunlar olurken Ali’nin aklında bambaşka bir şey vardır; o da Ferda’nın süratle iyileşme sürecine giren Adil’i Ali’den kıskanmasıdır. Ferda ve Ali bir türlü Adil’le ilgili ortak bir karara varamaz. Vakalar ve baş asistanlık yarışı süratle finallerine tırmanır ve Adil hakkında son karar verilirken Ali’nin tek şansı hem iş hem de özel hayatında bir şekilde orta yolu bulmaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR 33. BÖLÜM ÖZETİ

Başhekimliğini ilan eden Tanju hastanede sert bir değişim süreci başlatır; yeni düzene adapte olabilenler kalacak, olamayanlar yeni maceralara yelken açacaktır. İlk iş cerrahide kimin en iyi olduğunu bulmaktır ve Tanju’nun bastırışıyla Ferda’yla Ferman bir iddiaya tutuşurlar. Hocalar asistanlarını seçerler ve yarış başlar. Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları eser ve ekipler vakalarını tamamlayabilmek için kıyasıya yarışırken Nazlı’nın rakip takımında olmak Ali’nin adaptasyon yeteneklerini sonuna kadar sınayacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

TANER ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)