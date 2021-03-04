04 Mart 2021 Perşembe 23:54 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 23:54

Mucize Doktor 52. bölümü ile FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor, son bölüme baloda yaşananlar damga vurdu. Mucize Doktor 52. bölümde; Ezo, Ali ve Nazlı'dan intikam alma peşindedir. Nazlı'nın bindiği asansörün kabloları kesilir ve Nazlı asansörde mahsur kalır. Ezo ise Nazlı'ya benzemeye çalışmış halde bir kılığa bürünmüştür. Mucize Doktor son bölüm ful izleme linki ve yeni bölüm fragmanı. Mucize Doktor son bölüm ful izle FOX Tv!

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 52. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mucize Doktor 52. bölüm izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 52. BÖLÜM FUL İZLE

FOX Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor, Amerikan tıbbi drama televizyon dizisi olan ve geçtiğimiz yılın en popüler dizisi seçilen The Good Doctor adlı diziden uyarlanmıştır.

MUCİZE DOKTOR 52. BÖLÜM ÖZETİ

Hastanenin yeni halkla ilişkiler müdürü Ezo, işlerin yolunda olduğunu göstermek için bir maskeli balo organize eder. Ama hemen hemen herkes Ezo'nun gizli bir gündemi olduğundan emindir. Ezo, Ali ve Nazlı'dan intikam alma peşindedir.

Vuslat, yapılacak baloda çok önemli bir açıklama yapacağını söyler.

Balo hazırlıkları yine de son sürat devam ederken Ali, Ferman ve Nazlı, baktıkları vakada üst üste gerçekleşen olağanüstü tesadüflerle şaşkına dönerler.

Öte yandan Baloya Beliz'in Tanju hocayla gideceğini duyan Ferman ise sinirlenip kendisinin de Vuslat ile geleceğini söyler.

Sonunda balo başlar ve Ezo hamlesini yapar. . Nazlı'nın bindiği asansörün kabloları kesilir ve Nazlı asansörde mahsur kalır. Ezo ise Nazlı'ya benzemeye çalışmış halde bir kılığa bürünmüştür.

Ali'nin aklındaysa tek bir soru vardır: Bütün bu olanlar koca bir tesadüf mü? Yoksa kader diye bir şey var mı?

MUCİZE DOKTOR 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ