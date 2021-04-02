02 Nisan 2021 Cuma 12:07 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 12:07

Mucize Doktor 56. bölüm izleyenlere hüzünlü ve gergin anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Mucize Doktor'un 56. bölümü Perşembe akşamı izleyenleri ekran başına kilitledi. Mucize Doktor'un son bölümünde Ferman'nın bir daha cerrahlık yapamayacak olması, onu çok zor bir seçime sürükler. Başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman'ın elini kurtarabilmek için bütün yeteneklerini seferber eder. Ferman'ın ameliyatı başarılı olacak mı? İşte kaçıranlar için Mucize Doktor son bölüm FOX Tv izleme sayfası. Mucize Doktor 56. bölüm izle!

Mucize Doktor 56. bölümde Ferman yaşadığı kazadan dolayı mesleğini bir daha yapamayacak duruma gelir. Tüm hastane ekibi Ferman için gözyaşı dökmektedir. Mucize Doktor dizisinin 56. bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 56. BÖLÜM FUL İZLE

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanmıştır. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefa'nın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.

MUCİZE DOKTOR 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Mucize Doktor'un 57. bölümünde ekibe yeni cerrah olarak Muhsin Korunmaz geliyor.

MUCİZE DOKTOR 56. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 56. bölümde Bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman vazgeçmemeye kararlıdır.

Başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman'ın elini kurtarabilmek için bütün yeteneklerini seferber eder.

Diğer taraftan Demir'in ortadan kayboluşu ve Tanju'nun bölümde tek uzman kalışı bir asistan için yepyeni bir fırsat demektir.

Sonunda Ferman'ın el ameliyatı başlar. Bu bir devrin sonu mu olacaktır? Yoksa her son bir başlangıç mıdır?

Fox Tv'de yayınlanan ilk bölümünden itibaren, özellikle konusu ve oyuncu performanslarıyla beğeni toplayan Mucize Doktor dizisi, otizimli doktor Ali'nin etrafında gelişen olayları konu alınıyor.