Mucize Doktor'un yıldız ismi Yasak Elma'ya transfer oldu!

6 Ağustos 2021 Cuma 11:13 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:13

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer! Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Melisa Doğu, Caner Çelebi ve Bahtiyar Memili'nin devam edeceği dizinin kadrosuna son olarak bomba bir isim daha katıldı. Mucize Doktor'un yıldız ismi Murat Aygen, Yasak Elma'nın yeni sezonunda diziye dahil olacak.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın rol aldığı Yasak Elma dizisini kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Muhteşem bir sezon finali ile ekran macerasına ara veren Yasak Elma kadrosuna Mucize Doktor'dan sürpriz bir isim dahil oldu.

Son olarak Fox TV'de ekrana getirilen Mucize Doktor dizisinde rol alan Murat Aygen'in yeni projesi de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen fenomen dizi Yasak Elma'nın yeni flaş transferi oldu. Aygen'in şirketin başına geçeceği ve tüm dengeleri değiştireceği konuşuluyor.

Yasak Elma kadrosuna dahil olan Murat Aygen'in dizide hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyor.

Yasak Elma dizisinin 5. sezon çekimleri Eylül ayında başlayacak. Yeni bölümlerini Ece Erdek Koçoğlu'nun yapacağı dizinin kadrosuna Biran Damla Yılmaz'ın katıldığı açıklanmıştı.

Medyapım imzalı diziden Barış Kılıç, Erdal Özyağcılar, Şafak Pekdemir ve Gülenay Kalkan ayrılmıştı.