Muhteşem İkili 10.yeni bölüm fragmanı yayında mı Muhteşem İkili 9.son bölüm Kanal D izleme linki

Muhteşem İkili 10.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Muhteşem İkili 9.son bölüm Kanal D izleme linki Muhteşem İkili dizisi oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir sorularına ilişkin araştırmalar sürüyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Muhteşem İkili'nin 9. son bölümünde MKC öldü mü? Muhteşem İkili'nin 27 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak 9. bölümünde Barca ve MKC efsanesi bitirmek isteyen birisi ilk hedefini belirliyor! MKC'yi savunmasız bir anında vurmayı başarıyor! Yağmur, tehlikeyle yüz yüze kalıyor! Ahsen, Barca'yı da kötü planına katarak yoluna devam ediyor! İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda başarılı isimler Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu da yer aldığı Muhteşem İkili 10.yeni bölüm fragmanı 9.son bölüm son dakika gelişmeleri ve detayları star.com.tr haber sitemizde.

MUHTEŞEM İKİLİ 9. BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Muhteşem İkili 9.bölümünde bu hafta; Ahsen'in yaptığı planlar hem Barca'nın hem de Nilüfer'in zor zamanlar geçirmesine sebep oluyor! Barca ve MKC, artık Ahsen'in çok yakınlarında olduğundan emindir.

Barca’ya Ahsen’den gelen telefondan sonra artık Muhteşem İkili Ahsen’in çok yakınlarında olduğundan emindir. Ama Ahsen neden iletişim kurmamaktadır? Muhteşem İkili’nin gündemini bu meşgul eder. Yılbaşı akşamı Feridun bütün aileyi bir arada toplayacaktır. Ahsen ise iyice yakınlaşmış olan Barca ve Nilüfer’in arasını bozmak için yeni planlarla sahneye çıkar. Arka arkaya cinayetler işleyen boksör ise Barca ve MKC’nin ilgilendikleri diğer gizemli konudur.

MKC'yi kim vuruyor?



Barca ve MKC, Özel Birimde yaptıkları başarılı operasyonlar yüzünden kahraman olarak efsaneleşiyor. Yeni görevlerinde de olayın üzerine kahramanca gidiyorlar. Yeni dosyaları ise, kafes dövüşünü paravan olarak kullanıp ölen boksörlerin organlarını satan bir çete üzerinedir. Çetenin gizlice organize ettikleri dövüş alanını bulan ikilimiz, duruma müdahale ederek şimşekleri üstlerine çekmeyi başarıyorlar. Organizasyonun ve organ mafyasının başı olan adamın hedefine giren ikilimiz için ölüm emri çıkartılıyor. İlk olarak MKC'ye ulaşan çete gecenin karanlığından yararlanarak sinsice onu vurmayı başarıyor. Barca'nın müdahale edemediği olay sonrasında MKC öldü mü? Barca, bu sinsi saldırıdan vurulmadan kurtuldu mu?

Yağmur kaçırıldı mı?



Yasa dışı boks maçı yapanlardan bir boksör bu çete ile hesaplaşma noktasına gelir. Çeteyi Barca ve MKC göz hapsinde tuttuğu sırada bu boksör de kendi yöntemleri ile hareket eder. Çeteye yaklaştıkça işler karışmaya başlar. Rastlantı eseri yoluna Yağmur çıkar. Boksör, MKC üzerinden polisleri uzak tutmak için mi Yağmur'u hedef aldı? Yoksa, Yağmur'u düşeceği bir tehlikeden kurtardı mı?





Ahsen durmuyor!



Ahsen, geçmişin öcünü alma hırsıyla ikilimizi rahatsız etmeye devam ediyor. MKC'yi, aşklarını yaşadığı Kaş'ın kartpostalı ile tedirgin ettikten sonra sıra Barca'ya gelir. İkisi için önemli olan bir müziği tam da Nilüfer ile romantik bir akşam yaşadığı sırada telefonda dinletir. Barca, akıbetini bilmediği Ahsen'in birden ortaya çıkıp kendisine ulaşması üzerine büyük şok yaşar. MKC ile paylaştığı bu durum üzerine ikili şaşkınlıklarını gizleyemez ve neden böyle bir oyunun içinde olduklarını kestiremezler. Bu son olaydan etkilenen birisi de Nilüfer'dir. Ahsen ile Barca'nın eskiden aşk yaşadıklarını bildiğinden dolayı huzursuz ve üzgündür. Ahsen'in onlar için ne kadar önemli olduğunu bilmesi üzüntüsünü ikiye katlar.

MUHTEŞEM İKİLİ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhteşem İkili 8.son bölümünde Ahsen, MKC'nin yalnızlığını kullanarak planının ilk halkasını oluşturmaya başlıyor! Yüksel Müdür, Fişek Ekrem'in oyununa geliyor ve bu durum ona pahalıya patlıyor! Barca yavaş yavaş Nilüfer’e olan duygularından emin olmaya başlar. MKC ise, her zamanki gibi yalnızlığı ile baş başadır. MKC’nin tüm zayıf noktalarını bilmekte olan Ahsen onun bu yalnızlığından faydalanıp ona yaklaşır. Fakat Barca ve Nilüfer’in yakınlaşmaya başladıklarını fark edince oku onların aşkına çevirir. Ahsen’in Muhteşem İkili’nin mutlu olmasına tahammülü yoktur…

Fişek Ekrem, Yüksel Müdürü şarkıcı kadın Banu'nun sayesinde yakalar. Yüksel onun için yurt dışına kaçmak için bir bilettir. Ekrem hazırlıklarını yapar ve kaçmaya hazırlandığı sırada Barca ve MKC'nin başında olduğu Özel Birim onlara ulaşır. Ekrem ile karşı karşıya kalan ekip hayatları tehlikede olan Yüksel ve Banu için fazla bir şey yapamazlar. Ekrem, kaçmak için tek kozları olan Yüksel ve Banu'yu vurur. Ekip onlarla uğraşırken kayıplara karışır. Yüksel ve Banu hastaneye götürülür ve acilen ameliyata alınır. İkisinin de durumu ağırdır.



Barca ve MKC, Ekrem'i bulmak için tüm gayretlerini sarf eder. Bulunduğu köyü öğrenirler ve oraya giderler. Ekrem durumun farkındadır ve içinde çocuklarında olduğu bir okul minibüsünü rehin alır. Çocuklar yüzünden elleri kolları bağlı olan Barca ve MKC'nin başka bir planı vardır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?



MKC ve Barca’nın deli dolu maceraları yakında Kanal D’de! Düşmanı yenmek mi zor, birbirimize katlanmak mı? Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur.





İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır. İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır. Muhteşem İkili’de İbrahim Çelikkol; gözü kara, cesaretiyle kendisini tehlikeye atmaktan çekinmeyen Barca’yı oynarken, zekası ile en zor operasyonları bile başarı ile yöneten MKC’yi ise Kerem Bürsin canlandırıyor.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ KONUSU NEDİR?



Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Çelikkol- Mert Barca



Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.



Kerem Bürsin -Mustafa Kerim Can



Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.



Öykü Karayel- Yağmur



MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC’nin kontrol manyaklığına boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.



Özge Gürel -Nilüfer



Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.



Engin Şenkan - Feridun Barca



Mert Barca’nın emekli emniyet amiri babası. Polislik yılları başarılı operasyonlarla geçmiş bir eski kurt. Oğlu için endişeli. Organize şubede çalışmanın ne demek olduğunu biliyor. Barca içini açsa, oğlunun yanında olmak istiyor ama mesafeli bir ilişkileri var.







Zafer Algöz- Yüksel Amir



Yüksel, Barca ve MKC’nin bağlı olduğu organize şubenin amiri. Çok komik olmasının yanı sıra yeri geldiğinde de çok ciddi bir insan. Bütün organize şubeyi kontrol eden Yüksel, konu MKC ve Barca’ya geldiğinde tansiyon aletini yakınında tutmak ister. Buna rağmen onlardan ayrı kalamaz çünkü onları iyi tanıdığı için onlardan nasıl faydalanacağını en iyi o bilir. Yüksel, Barca ve MKC’nin zayıf noktalarının da farkında, güçlü yanlarının da.



Eren Hacısalihoğlu -Demiray Hazan



Demiray Hazan, uluslararası bir yasa dışı kaçakçılık kartelinin Türkiye’deki hareketlerini yönetmektedir. Varlığı bilinmektedir ama kendi adamlarından ve bağlı olduğu kartelin üst düzey yöneticilerinden başka yüzünü gören kimse olmadığı gibi kayıtlarda ismi de geçmemektedir. Babası Bekir Hazan ise, MKC ve Barca sayesinde başarısızlıkla sonuçlanan bir uyuşturucu kaçakçılığı işinden sonra örgüt tarafından cezalandırılır.