Muhteşem İkili 8.yeni bölüm fragmanı yayında mı Muhteşem İkili dizisi 7.son bölüm Kanal D izleme linki

Muhteşem İkili 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Muhteşem İkili dizisi 7.son bölüm Kanal D izleme linki Muhteşem İkili oyuncu kadrosunda kimler var Muhteşem İkili dizi konusu nedir sorularına ilişkin dizi izleyicilerin araştırdığı konuların ayrıntıları haberimizde. Her perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelen Muhteşem İkili dizisi 7.son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Muhteşem İkili dizisi 7.son bölümünde MKC ve Barca, bu sefer Yüksel Amir için birlik oluyor! Yüksel Amir’in başı dertte! MKC ve Barca, amirleri için harekete geçerek bol aksiyonlu sahnelere imza atıyorlar. Barca ve MKC, geçmişten gelen tehlike ile karşı karşıya! Ahsen'in, Barca ve MKC üzerindeki gizli planı ne? Muhteşem İkili’nin yıllardır ulaşmaya çalıştığı Ahsen birime gelir. Üstelik artık Barca ve MKC’yle çalışacaktır. Fakat, başka bir kimlikle ve başka bir yüzle. Ahsen’in, Barca ve MKC’ye dair bazı gizemli planları olduğu çok bellidir. Muhteşem İkili 8.yeni bölüm fragmanı ve 7.son bölümde yaşanan tüm detaylar haberimizde. Dizi hakkındaki son dakika haberler ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Muhteşem İkili, heyecan ve duygu yüklü yeni bölümü ile perşembe 20.00'de Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ 8. BÖLÜM FRAGMANI

Muhteşem İkili 8.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri Kanal D'de yayına girmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

MUHTEŞEM İKİLİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Muhteşem İkili’nin 13 Aralık Perşembe yayınlanan 7. son bölümünde MKC ve Barca, bu sefer Yüksel Amir için birlik oluyor!



Yüksel Amir’in başı dertte! MKC ve Barca, amirleri için harekete geçerek bol aksiyonlu sahnelere imza atıyorlar.

Barca ve MKC, geçmişten gelen tehlike ile karşı karşıya! Ahsen'in, Barca ve MKC üzerindeki gizli planı ne? Muhteşem İkili’nin yıllardır ulaşmaya çalıştığı Ahsen birime gelir. Üstelik artık Barca ve MKC’yle çalışacaktır. Fakat, başka bir kimlikle ve başka bir yüzle. Ahsen’in, Barca ve MKC’ye dair bazı gizemli planları olduğu çok bellidir. Planlarına Yağmur’un evinin yanına taşınmakla başlar. Ahsen artık hayatımızın tam ortasındadır. Peki, Muhteşem İkili’mizden ve sevdiklerinden ne istemektedir?

Barca ve MKC'ye kötü sürpriz!



Barca ve MKC'nin içinde olduğu Özel Birim'e Ela isminde bir kadın polis katılır. Birlikte çalışmaya alışamamış ikilimiz atanan kadınla da çalışmak zorunda kalırlar. Fakat, Ela'nın ekibe katılmasının bir başka amacı vardır. Ela aslında kolejden arkadaşları Ahsen'dir. Geçmişte yaşadıklarının öcünü almaya gelmiştir. İki kafadarımızı tehlikeli bir süreç beklemektedir.

MKC, Barca'nın da olduğu Yağmur'un akşam yemeği davetinde büyük kriz çıkartıyor!



Yağmur, Barca'nın da olduğu bir akşam yemeği organize ediyor. MKC, kız kardeşi Nilüfer ve Barca arasındaki duygusal etkileşimin farkında olmasından dolayı abilik triplerine giriyor. Her fırsatta Barca'nın öne plana çıkmasından dolayıda ufak bir kıskançlık yaşıyor. Oğlu Kaan ile olan yakınlığını bile sorun etmeye başlıyor. Barca ise, keyifli geçen akşam yemeğinin tadını çıkarıyor. MKC'ye rağmen aile ortamında olmanın mutluluğunu yaşıyor!

MUHTEŞEM İKİLİ 7.BÖLÜM FRAGMANI

MUHTEŞEM İKİLİ 6.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Barca ve MKC, banka soygununa müdahale ediyor! MKC ve Yağmur’un ayrı kalma kararı ikisini de perişan ederken, Kaan'ın ortadan kaybolması ile ortalık karışıyor.

MKC ve Yağmur’un ayrı kalma kararı ikisini de perişan eder. Nilüfer, Yasemin’e verdiği söz yüzünden Barca’dan uzak durmaya çalışırken Barca, durumu fark eder. Herkesi bir araya getirecek olan Nilüfer’in yeni mekânının açılış partisinin heyecanı, Kaan’ın ortadan kaybolmasıyla yerini korkuya bırakır.

Barca ve Nilüfer arasındaki yakınlık bir anda herkesin dikkatini çekmeye başlıyor!



Muhteşem İkili yeni bölüm fragmanında Barca ve Nilüfer'in halleri, Yağmur ve MKC'nin de dikkatini çekiyor. İkisi arasında başlayan yakınlık henüz dile getirilmese de çevreleri tarafından fark ediliyor. MKC, bu konuda Barca'nın ağzını ararken, Yağmur da boş durmayıp Nilüfer'i sıkıştırıyor. Peki şimdi ne olacak? Barca, onlara nasıl bir açıklama yapacak?

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ KONUSU NEDİR?



Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Çelikkol- Mert Barca



Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.



Kerem Bürsin -Mustafa Kerim Can



Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.



Öykü Karayel- Yağmur



MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC’nin kontrol manyaklığına boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.



Özge Gürel -Nilüfer



Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.



Engin Şenkan - Feridun Barca



Mert Barca’nın emekli emniyet amiri babası. Polislik yılları başarılı operasyonlarla geçmiş bir eski kurt. Oğlu için endişeli. Organize şubede çalışmanın ne demek olduğunu biliyor. Barca içini açsa, oğlunun yanında olmak istiyor ama mesafeli bir ilişkileri var.







Zafer Algöz- Yüksel Amir



Yüksel, Barca ve MKC’nin bağlı olduğu organize şubenin amiri. Çok komik olmasının yanı sıra yeri geldiğinde de çok ciddi bir insan. Bütün organize şubeyi kontrol eden Yüksel, konu MKC ve Barca’ya geldiğinde tansiyon aletini yakınında tutmak ister. Buna rağmen onlardan ayrı kalamaz çünkü onları iyi tanıdığı için onlardan nasıl faydalanacağını en iyi o bilir. Yüksel, Barca ve MKC’nin zayıf noktalarının da farkında, güçlü yanlarının da.



Eren Hacısalihoğlu -Demiray Hazan



Demiray Hazan, uluslararası bir yasa dışı kaçakçılık kartelinin Türkiye’deki hareketlerini yönetmektedir. Varlığı bilinmektedir ama kendi adamlarından ve bağlı olduğu kartelin üst düzey yöneticilerinden başka yüzünü gören kimse olmadığı gibi kayıtlarda ismi de geçmemektedir. Babası Bekir Hazan ise, MKC ve Barca sayesinde başarısızlıkla sonuçlanan bir uyuşturucu kaçakçılığı işinden sonra örgüt tarafından cezalandırılır.