Mükemmel Eşleşme 10.Bölüm izleyenleriyle buluştu. Her çarşamba TRT1'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Necati'nin önderliğinde bütün ailenin, ev sahibini kaçırmaya çalışması birbirinden komik anlara sahne olur. İşte Mükemmel Eşleşme 10.Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Mükemmel Eşleşme 10. bölüm tek parça izle!

MÜKEMMEL EŞLEŞME 10. BÖLÜM FULL İZLE!

Kerem ve Pınar'ın düğün hazırlıkları hız kazanmıştır. Kerem ve Pınar hayallerindeki evi kiralamaya çalışırken, Meral, Firuze ve Fadime çeyiz alışverişi hazırlığı yapmaktadır.

Meral, alışverişte Sevinç'in gelmesini istemediği mesajını, yanlışlıkla Sevinç'in olduğu mesaj grubuna gönderince ortalık karışır.

Ahmet'in ısrarları sayesinde kripto dünyasına yatırım yapan Cevat çok büyük kar etmiştir. Hayal edemeyecekleri bir para kazanmışlardır. Fakat Ahmet ve Cevat bu durumu herkesten saklarlar. Zengin olduklarını kendilerinden başka kimse bilmemektedir.

Tam bu sırada Cevat'ın telefonu hacklenir, dolandırıcı Cevat'ın yakın çevresinden telefonu aracılığıyla borç para ister.

Cevat'ın bir yandan paraları savururken, diğer taraftan borç istemesi, mahallelinin ve Necati'nin dikkatini çeker. Kerem ve Pınar'ın kiralayacakları ev ailelerinden çok uzaktadır. Bu durumu öğrenen Necati, Kerem ve Pınar'ın bu evi tutmaması için türlü planlar yapar.

Necati'nin önderliğinde bütün ailenin, ev sahibini kaçırmaya çalışması birbirinden komik anlara sahne olur.