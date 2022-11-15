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Dizi

Necati Şaşmaz tarih verdi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Türkiye'de bir dönemin en çok izlenen dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceğini açıkladı. Şaşmaz, çekimlere başladıklarını ifade etti. Ünlü oyuncu, dizinin ocak ayında yayınlanacağını söyledi.

15 Kasım 2022 Salı 08:11 - Güncelleme:
Necati Şaşmaz tarih verdi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor
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Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, usta sanatçı Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.

Necati Şaşmaz, çekimlere devam ettiklerini ve ocak gibi başlamayı düşündüklerini belirtti.

KURTLAR VADİSİ İÇİN TARİH

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

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