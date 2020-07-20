20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:32

Netflix Türkiye’den çekiliyor iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. Netflix’in Türkiye’deki dizi çekimlerini durdurduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Twitter'da Netflix adına atılan bir tweette Netflix'in 1 Ağustos'ta kapanıyor olduğu iddia edildi. Bu iddialar sonucunda film ve dizi platformu Netflix 1 Ağustos'ta kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? soruları kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Netflix Türkiye'den çekiliyor iddialarına milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Üyelik sistemi ile çalışan ücretli platformda eşcinsellik üzerine aşırı bir eğilim olduğu görülüyor. Netflix’in Türkiye’den çekileceği haberlerinin dilden dile yayılmasının ardından pek çok sanatçı isyan etti. Fakat Netflix tarafından atıldığı sanılan tweetin sahte olduğu ortaya çıktı. İşte konu hakkında ayrıntılar...

NETFLİX 1 AĞUSTOS'TA KAPANIYOR MU?

Sosyal medya üzerinden Netflix adına atılan "Türkiye'den çekiliyoruz" tweet'i tüm sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Yapılan sahte paylaşıma inanların arasında birçok ünlü isimde bulunuyor. 'Netflix 1 Ağustos'ta kapanıyor' algısı oluşturan paylaşım sonrasında Netflix, ülkemizde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili dostlar, maalesef ki bu bir veda tweetidir. Yaşanılan bazı problemlerden Netflix yönetimi TR altyapısını kapatma kararı aldı. 1 Ağustos 2020'den itibaren yollarımızı ayırmak durumundayız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz"

FİL VE DİZİLER EŞCİNSELLİK İÇERİYOR

Daha önce eşcinselliğe özendirmesi sebebiyle birçok eleştiri alan Netflix, hükümet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ülkemizde de hizmetlerini sürdüren Netflix, ücretli bir dizi yayın platformu. Hakan Muhafız, Atiye, Rise of Empires: Ottoman gibi dizileri ile Türkiye’de de çalışmalarını sürdüren şirket, son olarak Aşk 101 dizisi ile gündeme gelmişti. Eşcinsellik konusunda belli bir kesimden oldukça eleştiri alan Netflix, içeriklerinde barındırdığı eşcinsellik konusu ile eleştiriliyor. Peki Netflix 1 Ağustos'ta kapanıyor mu?

NETFLİX TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Son günlerde Türkiye’den çekilip çekilmeyeceği konuşulan Netflix tarafından atılan tweet olarak gösterilen yazı ortalığı karıştırdı. Mesajda, Netflix’in Türkiye’den çekildiğine dair bir paylaşım yapıldı. Sözkonusu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Netflix adıyla yapılan yalan paylaşım, Twitter’da da gündem oldu. Twitter’de TT listesine girdi.