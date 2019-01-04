Netflix Hakan: Muhafız yeni bölüm fragmanı izle Hakan: Muhafız - The Protector 2. sezon tarihi ne zaman?

Hakan: Muhafız dizisinin 2. sezon bölümü 2019 yılının yaz ayları ve son bahar ayları içerisinde yayımlanması bekleniyor. Hakan: Muhafız (The Protector), 14 Aralık 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı dramatik, fantastik, aksiyon ve bilim kurgu türündeki süper kahraman dizisidir. Yazar, Nilüfer İpek Gökdel'in Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi adlı eserden uyarlanan dizinin yönetici yapımcılığı Onur Güvenatam, Jason George, Özge Bağdatlıoğlu ve Binnur Karaevli tarafından gerçekleştirildi. Dizinin başrol kadrosunda Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık yer almaktadır. Türkiye'de çekilen ilk Netflix orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız, ilk gösterimini 5 Aralık 2018'de İstanbul'da düzenlenen özel bir gecede gerçekleştirdi. 14 Aralık 2018'de ise 10 bölümden oluşan birinci sezonun tamamı Netflix üzerinden yayınlandı.

Netflix'in ilk Türk dizisi, Hakan: Muhafız (The Protector) popülerliği artıyor ancak IMDb puanı her geçen gün düşüyor. IMDb'ye 9.3 gibi yüksek bir puanla giriş yapan Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı dizi önce 8.5'e şimdi de 7.8 puana kadar geriledi. Buna Hakan: Muhafız en popüler diziled kategorisinde 9. sıraya kadar yükseldi. İşte IMDb'de tüm zamanların en iyi Netflix dizileri ve puanları...

Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek. Dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. 'Hakan: Muhafız'ın yapımcılığını, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

23 Eylül 1990 yılında doğmuştur ve 26 yaşındadır. Çağatay Ulusoy terazi burcudur. Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.

Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur. Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamış ve bu dizideki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile bir süre ilişki yaşamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. ve içerde dizisinin sarp karakterini canlandırır.

23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında katıldığı Best Model Of Turkey isimli yarışmada birinci olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde üniversite eğitimine başlayan Çağatay Ulusoy aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.

Ayrıca, oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulunda oyunculuk dersi almış, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011'de yayınlanmaya başlanmış olan "Adını Feriha Koydum" adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım atmıştır.

Diziye devam ederken 2011 yılında "Anadolu Kartalları" filminde de başrol oynamış, filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır.

Ulusoy, Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı TV dizide "Yaman Koper" karakteri ile başrol oynamıştır.

Yıldırım Türker’in senaryosunu yazdığı ve 25 Aralık’ta vizyona giren olan “Delibal” adlı sinema filminde “Barış” karakteri ile başrolü oynamıştır.

Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirmiş ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü olmuştur.

Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırmaktadır.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN ALMIŞ OLDUĞU ÖDÜLLER

42. Altın Kelebek Ödülleri 2015

“En İyi Erkek Oyuncu”

Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri 2015

“En İyi Erkek Oyuncu”

Magazin Gazetecileri Derneği 21. Altın Objektif Ödülleri 2015

“Drama Dizisi En İyi Erkek Oyuncu”

Türkiye Gençlik Ödülleri 2015

“En İyi Erkek Oyuncu”

Elle Style Awards 2014

"Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu"

5. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri 2014

"En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu" Medcezir

9. Seul Uluslararsı Drama Ödülleri 2014

"En İyi Erkek Oyuncu Adayı"

"En İyi Drama Gümüş Ödül: Medcezir"

Quality Of Magazine Dergisi 5. Yıl / Quality Ödülleri 2014

"En İyi Erkek Oyuncu"

Oyuncular Sitesi - Yeni Sezon Prestij Anketleri 2013

"En İyi Erkek Oyuncu"

Best Model 2010 Türkiye Birincisi