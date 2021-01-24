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Dizi

Netflix'te Bayraktar TB2 sürprizi: Türk bayrağıyla izleyiciyi selamlıyor

Netflix'te yayımlanan ‘Casusluk Sanatı' adlı dizide, izleyicinin karşısına bir sürpriz çıkıyor. Dizide yer alan bir sahnede, Bayraktar TB2 kuyruğunda Türk bayrağıyla izleyiciyi selamlıyor. Türk İHA'larının gelişmiş istihbarat teknolojilerini anlattığı bir dizide yer alması Türk savunma sanayiinin geldiği aşamayı göstermesi bakımından kayda değer.

24 Ocak 2021 Pazar 15:37 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 18:35
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200 milyona yakın kayıtlı kullanıcısı bulunan Netflix, dünyanın en yaygın ve etkili dijital platformlarının başında geliyor. 

Netflix'te yayınlanan "Casusluk Sanatı" adındaki dizi şimdiden izleyicilerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı.

Dizinin ilk bölümünde, yeni istihbarat teknolojilerinden bahsederken göklerden izlemenin nasıl önemli olduğunu anlatılıyor. Burada ise izleyicinin karşısına bir sürpriz çıkıyor. Dizide yer alan bir sahnede, Bayraktar TB2 kuyruğunda Türk bayrağıyla izleyiciyi selamlıyor.

Türk İHA'larının gelişmiş istihbarat teknolojilerini anlattığı bir dizide yer alması Türk savunma sanayiinin geldiği aşamayı göstermesi bakımından kayda değer.

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