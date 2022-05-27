İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2022 Cuma / 26 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3993
  • EURO
    17,5922
  • ALTIN
    980.454
  • BIST100
    2463.4
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Netflix'te bu hafta ne izlendi? Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu
Dizi

Netflix'te bu hafta ne izlendi? Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu

Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca izlenme sayılarına göre belirlenen dizi ve filmlerin listesi açıklandı. Listede ilk sırayı Cem Yılmaz'ın yazıp oynadığı Erşan Kuneri aldı. Peki Netflix'te bu hafta ne izlendi? İşte haftanın en çok izlenenleri...

27 Mayıs 2022 Cuma 12:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Netflix, Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmlerin listesini yayınladı. Dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan yapımlardan en çok izlenen dizilerin başında Erşan Kuneri yer aldı. Peki Netflix'te bu hafta ne izlendi? İşte Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler ve filmlerde ilk 10 yapım.

Netflix Türkiye geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmlerin listesini yayınladı. Buna göre, Mayıs ayının 16-22 tarihleri arasında Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde en çok izlenen yapım "Erşan Kuneri", film kategorisinde ise "Av" 1. sırada yer aldı. İşte Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler ve filmlerin listesi

NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1- Erşan Kuneri (1. Sezon)

2. Cennete Hoş Geldiniz (1. Sezon)

3. Güneşin Karanlığında

4. Yakamoz S-245 (1. Sezon)

5. Who Killed Sara? (3. Sezon)

6. Love, Death & Robots (3. Kısım)

7. Clark (1. Sezon)

8. Patron Bebek: Beşiğe Dönüş

9. The Marked Heart (1. Sezon)

10. Who Killed Sara? (1. Sezon)

NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. Av

2. Aykut Enişte 2

3. Liseye Dönüş

4. Kusursuz Uyum

5. Kara Şimşek

6. Toscana

7. Mükemmel Aile

8. Sen, Ben, Lenin

9. 365 Gün: Bugün

10. Zoraki İkili

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.