Netflix, Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmlerin listesini yayınladı. Dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan yapımlardan en çok izlenen dizilerin başında Erşan Kuneri yer aldı. Peki Netflix'te bu hafta ne izlendi? İşte Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler ve filmlerde ilk 10 yapım.

Netflix Türkiye geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmlerin listesini yayınladı. Buna göre, Mayıs ayının 16-22 tarihleri arasında Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde en çok izlenen yapım "Erşan Kuneri", film kategorisinde ise "Av" 1. sırada yer aldı. İşte Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler ve filmlerin listesi

NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1- Erşan Kuneri (1. Sezon)

2. Cennete Hoş Geldiniz (1. Sezon)

3. Güneşin Karanlığında

4. Yakamoz S-245 (1. Sezon)

5. Who Killed Sara? (3. Sezon)

6. Love, Death & Robots (3. Kısım)

7. Clark (1. Sezon)

8. Patron Bebek: Beşiğe Dönüş

9. The Marked Heart (1. Sezon)

10. Who Killed Sara? (1. Sezon)

NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. Av

2. Aykut Enişte 2

3. Liseye Dönüş

4. Kusursuz Uyum

5. Kara Şimşek

6. Toscana

7. Mükemmel Aile

8. Sen, Ben, Lenin

9. 365 Gün: Bugün

10. Zoraki İkili