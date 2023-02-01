O Kız 20. bölüm izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Ozan Zeynep'i elde etmenin peşindedir. Zeynep'in gönlünü çalabilmek için bir planı vardır. Ozan'ın sürprizi ne olacak? O Kız 20. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. O Kız 20. Bölüm izle tek parça!

O KIZ 20. BÖLÜM İZLE FULL!

Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D'de...

O KIZ 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kanal D'nin, yapımını Content House'un üstlendiği çok konuşulan dizisi O Kız, yine çok izlenecek bir bölümle ekrana geldi. Yayınlanan her bölümü ile izleyiciden büyük beğeni kazanan dizinin seyirci ile buluşacak olan yeni bölümünde Ozan'la Zeynep evleniyor!

Yayınlanan her bölümü ile izleyiciden büyük beğeni kazanan dizinin izleyici ile buluşan 20. bölümünde Zeynep, Ozan'ın sürprizi ile büyük şaşkınlık yaşıyor!

Melek ve Doruk'u öpüşürken gören Kadir büyük bir duygusal yıkım yaşar ve kimseye gözükmeden ortadan kaybolur. Ailesi endişeli bir şekilde Kadir'i ararken, Sitare Kadir'i kendi kapısında bulur. Melek ve Doruk'u gördükten sonra kalbi aşk acısıyla paramparça olan Kadir, aşk acısını konuşmak için Sitare'ye gitmiştir.

O KIZ YENİ BÖLÜMDE ZEYNEP'İN KARARI SONRASI DORUK ÇILGINA DÖNÜYOR!



Ozan hiç beklenmedik bir şekilde Zeynep'e evlenme teklifi ediyor. Zeynep ise herkesi şaşırtarak Ozan'ın teklifini kabul ediyor. Ozan ve Zeynep arasında yüzükler yakılıp söz kesilince Doruk adeta deliye dönüyor. Kadir ise Melek ile Doruk'u yakınlaşırken görünce yıkılıyor ve teselliyi Sitare'nin kollarında arıyor.

Zeynep'in gerçekten Ozan'la evlenmek istediğine inanan Doruk, Zeynep'e hiç belli etmese de duygusal olarak ağır bir yıkım yaşamaktadır. Zeynep ise Ozan konusunda karşı karşıya kaldığı emrivakinin zorluğu içindedir.

Zeynep'in nişanlanmasıyla ağır darbe alan Doruk, nişanda Kadir ve Melek arasında bir tuhaflık olduğunu sezmiştir. Minicik bir şüphenin peşine takılır ve öğrendikleri karşısında dehşete düşer.

MELEK VE DORUK'U GÖREN KADİR'İN HAYALLERİ YIKILIYOR!



Melek ve Doruk'u öpüşürken gören Kadir adeta yıkılmıştır. Tüm umutları birden uçup gider. Ozan ise Zeynep'i elde etmenin peşindedir. Zeynep'in gönlünü çalabilmek için bir planı vardır.