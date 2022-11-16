O Kız 9. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine sahip olan O Kız'ın 9. bölümde Kapalıçarşı kalabalığın ortasında 'Meleğini' gören Kadir, kızını annesiyle tanıştırmak için var gücüyle Melek'in peşindedir. Kadir, Zeynep'in annesini mi görüyor? O Kız 9. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. O Kız 9. bölüm full izle!

O KIZ 9. BÖLÜM İZLE FULL!

Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D'de...

O KIZ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kanal D'nin, yapımını Content House'un üstlendiği çok konuşulan dizisi O Kız, yine çok izlenecek bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlanan her bölümü ile izleyiciden büyük beğeni kazanan dizinin seyirci ile buluşacak olan 9. bölümüne Ozan ve Zeynep arasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor!

O Kız'ın 9. bölümünün konusu şöyle; Sitare, ortaya çıkan gerçekler karşısında Doruk'a teslim olmuştur. Doruk, ortaya çıkan gerçekler ile birlikte Sitare'nin hayatını alt üst edecektir.

Doruk ile iş birliği içerisine giren Ozan, gizemli bir anlaşma için el sıkışmış ve Sitare'ye meydan okuma planlarını çoktan yapmıştır. Bu planlar karşısında Sitare'nin hamlesi daha büyük olacaktır.

Ozan'ın Zeynep'e karşı ortaya çıkan duyguları ise Doruk ile arasındaki iş birliğini rekabete dönüştürecektir. Zeynep'in de Ozan'a karşı ortaya çıkan duygularıyla birlikte kartlar yeniden dağılacaktır.

Kapalıçarşı kalabalığın ortasında 'Meleğini' gören Kadir, kızını annesiyle tanıştırmak için var gücüyle Melek'in peşindedir.

KADİR, ZEYNEP'İN ANNESİNİ Mİ GÖRÜYOR?



Sitare artık Kadir'in peşindedir. Zeynep'in annesinin kim olduğunu merak eder ve onun peşine düşer. Diğer taraftan Doruk da radarına Zeynep'i almıştır. Ozan ise hala gururunu ayaklar altına aldırmamak için Zeynep'i kötülemektedir. Kadir, Zeynep'in annesi Melek'i mi gördü? Gizemli kadın kim?

KADİR'LE SİTARE ARASINDA SAMİMİ ANLAR!



Sitare, Kadir'in kendisine gösterdiği şefkatten etkilenir. İkili arasında samimi anlar yaşanırken oğlunun yeniden üzülmesini istemeyen İsmail, Sitare'yi sert bir dille uyarır!

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...