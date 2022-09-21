O Kız dizisinin oyuncuları kimlerdir? O Kız oyuncu kadrosu ve karakterleri

Başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı O Kız dizisi, 21 Eylül 2022 Çarşamba akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan O Kız dizisinin oyuncu kadrosunun yanı sıra konusu da oldukça dikkat çekiyor. Peki O Kız dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte O Kız oyuncu kadrosu

O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

O KIZ DİZİSİ KONUSU

Başrollerini Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu ve Sezin Akbaşoğulları'nın paylaştığı dizinin ekrana gelecek olan ilk bölümünün konusu şöyle;

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Kendi halinde sıradan bir genç kız olan Zeynep, zeka geriliğine sahip babası ve yaşlı dedesiyle birlikte, halasının evinde yaşar. Zeynep'in en büyük hayali, enişte baskısı altında, sığıntı gibi hissettikleri evden kurtulmalarını sağlayacak kadar para kazanmaktır. Zeynep'in hayatı bu mütevazi hayaline kavuşamadan kökünden değişir. Her şey, halasına yardım etmek için takipçisi olduğu ünlü bir internet fenomeninin evine temizliğe gitmesiyle başlar.

Son dönemin popüler ismi Ozan Mert'in yaptıkları hem Zeynep'in hem de Ozan'ın hayatının gidişatını dönüşü olmayan şekilde değiştirir. Ozan'ı sıfırdan en tepeye çıkarmış olan ajans sahibi Sitare Somer, duruma el koyar. Sitare, bedeli ne olursa olsun krizi fırsata çevirmek zorundadır. Zeynep'in payına ise hayatı parçalanırken, hayallerinin bile ötesine kavuşmak düşecektir.