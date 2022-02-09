9 Şubat 2022 Çarşamba 20:00 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:00

Oğlum 1. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Oğlum dizisinin ilk bölümüne "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi..." sözü damga vurdu. Oğlum dizisinde bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan acı bir olay ve sonrasında 2 ailenin yaşadıkları ele alınıyor. Oğlum 1. Bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

Oğlum dizisi her Çarşamba saat 20.00'da Show Tv'de... Show TV'nin yeni dizisi Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz ve Metehan Parıltı gibi başarılı isimler yer alıyor.

OĞLUM 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Melike (Nihal Yalçın) ve İlyas (Timur Acar) Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşamaktadır. Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almasının heyecanıyla zamanı unutup vitrinlere bakarken, oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır. Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep (Songü Öden) ve Tuğrul (Feyyaz Duman) çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. O sırada Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aramaktadır. Yaşanan acı bir olay her iki ailenin hem kesiştirecek, hem değiştirecektir.

Bir umut hikayesi olarak yola çıkan Oğlum dizisinde iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olay sonrası değişen hayatları, izleyiciye aktarılacak.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Karakterler (Oyuncular):

Zeynep (Songül Öden)

Melike Özyürek (Nihal Yalçın)

İlyas Özyürek (Timur Acar)

Tuğrul (Feyyaz Duman)

Pedagog (Canan Ergüder)

Komiser (Serhat Teoman)

Bulut (Kubilay Aka)

Sedef (Tuğçe Açıkgöz)

Efe (Metehan Parıltı)

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturuyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.