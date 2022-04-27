Oğlum 12. Bölüm izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Show Tv'de yayınlanan Oğlum dizisinin 12. bölümünde Melahat'ın kardeşi Murat, Demet'e saldırıyor. Bir tarafta Tuğrul diğer tarafta Demet ölümle burun buruna gelirken ikisine de ne olacağı merak konusu oluyor. Oğlum 12. Bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

Oğlum dizisinin 12. Bölümünde Tuğrul'un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas'ın şüpheli davranışları Melike'nin dikkatinden kaçmaz.

Oğlum 12. Bölümde Melike'nin İlyas'a Tuğrul'a ne yaptığını sorduğu sahnede İlyas'ın tedirgin hali dikkat çekiyor. İlyas Tuğrul'u öldürecek mi?

Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Sedat'ında şüphe oklarını İlyas'a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır.

Tuğrul'un ortadan kaybolması Melike ve İlyas'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren'in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.

Sedat'ın Işıl'ı aradığını gören Zeynep, merak edip telefonu açınca acı gerçekle yüzleşiyor.

Sedat'ın Işıl'a Tuğrul'la ilgili sorular sorması üzerine Zeynep, Işıl ile Tuğrul'un ilişkisini öğreniyor. Gerilimin giderek yükseldiği anlarda Zeynep, Işıl'dan hesap sorarken Işıl'ın "Aşık oldum..." sözleri üzerine öfkesine hakim olmakta zorlanıyor.

İlyas'ın Tuğrul'u boğmaya çalıştığı gerilim dolu anlarr izleyenleri ekran başına kilitledi.

Melahat'ın kardeşi Murat, Demet'e saldırıyor. Bir tarafta Tuğrul diğer tarafta Demet ölümle burun buruna gelirken ikisine de ne olacağı merak konusu oluyor.

İlyas'ın Tuğrul'u kaçırdığı yerden tek başına çıkması ise akıllara "İlyas, Tuğrul'u öldürdü mü?" sorusunu getiriyor.