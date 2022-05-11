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Dizi

Oğlum 13. Bölüm izle! Oğlum dizisi 13. bölüm full izle!

Oğlum, 13. Bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Show Tv'de yayınlanan Oğlum 13. bölümde Sokakta Tuğrul'un resmini görünce onu tanıyan Melahat, Demet'e ormanda gördüklerini anlatıyor. Kaan'ı ormanda gören Melahat ne anlatacak? Oğlum 13. Bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
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Show Tv'nin Ay Yapım imzalı dizisi Oğlum 13. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde; Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Oğlum dizisinin 13. Bölümünde Melahat Tuğrul'un olay günü ormanda mezar kazdığını söylerken Demet, Melahat'a o gün küçük bir çocuk görüp görmediğini soruyor. Melahat Demet'e ne söyleyecek? Oğlum 13. Bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

OĞLUM 13. BÖLÜM İZLE!

Oğlum dizisinde bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan acı bir olay ve sonrasında 2 ailenin yaşadıkları ele alınıyor.

OĞLUM 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğlum dizisinin 13. Bölümünde Melike ve İlyas, kızları Ceren'in hamlesi ile büyük bir vicdan muhasebesinin içine düşerler.

Bu sırada Tuğrul'un kaybolması olayında İlyas'ın parmağı olabileceğini düşünen Sedat, ipuçlarının peşine düşer. Artık herkes için çember giderek daralmaktadır.

Zeynep ise yaşanılan olaylardan sonra Efe'nin bu ortamdan uzaklaşmasının onun için daha iyi olacağını düşünür ve Şile'den taşınmaya karar verir.

Zeynep'in Şile'den gidişini durduran olaylar zinciri ise hikayenin seyrini tamamen değiştirecektir.

Melahat Tuğrul'un olay günü ormanda mezar kazdığını söylerken Demet, Melahat'a o gün küçük bir çocuk görüp görmediğini soruyor. Melahat Demet'e ne söyleyecek?

Sokakta Tuğrul'un resmini görünce onu tanıyan Melahat, Demet'e ormanda gördüklerini anlatıyor. Kaan'ı ormanda gören Melahat'ın anlatacakları büyük bir merakla bekleniyor.

OĞLUM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ay Yapım imzasını taşıyan Show TV'nin yeni dizisi 'Oğlum' için final kararı alındı.

Songül Öden, Feyyaz Duman, Nihal Yalçın, Timur Acar, Canan Ergüder, Serhat Teoman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Oğlum " dizisi, beklenen reytinglere ulaşamadı. Dizinin mayıs sonuna doğru final yapacağı belirtildi.

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