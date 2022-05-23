Show Tv'de ekrana gelen Oğlum dizisinin merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Oğlum, 15. Bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek. Oğlum dizisinin final fragmanında Melahat Efe'yi kuyuya itiyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde Efe'nin akıbeti merak konusu oldu. İşte Oğlum 15. bölüm fragmanı

OĞLUM DİZİSİNİN FİNAL FRAGMANI (15. BÖLÜM)

Oğlum 15. Bölüm Fragmanında Zeynep, Melike'den hesap soruyor...

Melahat, Efe'yi kuyuya atmaya çalışıyor. Melahat'tan kaçmaya çalışan Efe'nin yaşadığı zor anlar gerilimi yükseltiyor.

Oğlum dizisinin önceki bölümde Kaan'ı öldüren kişinin Melahat olduğu ortaya çıkmıştı. Oğlum dizisinin final bölümünde Melahat yakalanacak mı?

Sedat'a katilin Meliha olduğunu söyleyen Demet, kanıt olan eldivenleri ulaştırmayı başarıyor.

Herkes ormanda Efe'yi aramaya başlarken küçük çocuğu nasıl bulacakları merakla bekleniyor.