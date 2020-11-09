09 Kasım 2020 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 14:35

Öğretmen 8. son bölüm izleyenleriyle buluştu. FOX TV'de yayınlanan eğitici dizi Öğretmen 8. bölümü ile Pazar akşamı ekranlara geldi. Final yapacak olan dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Öğretmen 8. bölümde; Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken öğrencilerini nasıl ikna edecektir? Öğretmen 8. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fox TV'nin 2. sezonuyla ekranlara gelen dizisi Öğretmen, 8. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif'in tüm öğrencilere güveninini kaybetmesi damga vurdu. İşte Öğretmen 8. bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı

ÖĞRETMEN 8. BÖLÜM ÖZETİ

Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif’tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir. Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif’e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?

ÖĞRETMEN 8. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV

ÖĞETMEN 9. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI





ÖĞRETMEN KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

Oyuncular:

İlker Kaleli

Ceren Moray

Serhat Kılıç

Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol

ÖĞRETMEN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Fox Tv kanalında yayınlanan Öğretmen dizisi Japon yapımı Hiragi’s Homeroom’dan uyarlandı. Dizinin orijinali 10 bölüm olarak yayınlanmıştı. Öğretmen dizisinin 36 bölüm süreceği, 2021’de ekranlara veda edeceği planlanıyordu. Fakat dizi reyting savaşına yenik düşerek final kararı aldığı iddia ediliyor. Öğretmen dizisi son bölümüyle Total reyting grubunda ilk 10’a giremezken, AB’de ise 7. sırada yer alabildi. Öğretmen dizisi, İdealist bir öğretmenin oldukça sıra dışı bir yolla öğrencilerine ders verme hikayesi anlatılıyor.