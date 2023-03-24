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Dizi

Olaylı bir şekilde Yargı dizisinden ayrılmıştı! Yargı'da Savcı Pars'ın yerine gelecek isim belli oldu!

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'da geçtiğimiz hafta şoke eden ayrılık yaşandı. Reyting rekorları kıran dizide Savcı Pars rolünü canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, diziye rol gereği ölerek veda etti. Final sahnesinde kesik elin kadraja girmesi tepki çekmişti. Yargı'da Savcı Pars'ın yerine gelecek isim belli oldu. İşte Yargı kadrosuna dahil olan yeni oyuncu

24 Mart 2023 Cuma 15:28 - Güncelleme:
Olaylı bir şekilde Yargı dizisinden ayrılmıştı! Yargı'da Savcı Pars'ın yerine gelecek isim belli oldu!
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Yargı dizisinde Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrılması dikkat çekmişti. Dizden tartışmalı bir şekilde ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine gelecek isim ise merak ediliyordu. Dizinin geçen hafta ekrana gellen bölümündeki kesik el sahnesi ise sosyal medyada tartışmaya neden olmuştu. Olaylı bir şekilde Yargı dizisinden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine gelecek isim belli oldu.

Son dönemde Yargı'da üst üste gelen ayrılık haberleri dizisi hayranlarını üzmüştü. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı Dizide Savcı Pars'ın ölümünden sonra yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

SAVCI PARS'IN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU!

Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna ilişkin yeni haberler de ortaya çıktı. Olaylı ayrılış haberleri sonrasında Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine başarılı oyuncu Yurdaer Okur'un diziye dahil olacağı iddia edildi.

Yurdaer Okur, dizide konuk oyuncu olarak yer alıyor.

YARGI OYUNCULARI

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Duygu Serin, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş'in yer aldığı Yargı, her Pazar saat 20.00'de Kanal D'de.

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