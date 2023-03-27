Ekran macerasına başladığı günden beri adından söz ettiren Ömer dizisi, 10. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Ömer, 10. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyüyecektir. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; Ömer 10. bölüm full izleme ekranı... Ömer 10. Bölüm izle Full HD tek parça!

ÖMER 10. BÖLÜM FULL İZLE!

Ömer dizisi, yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de Star'da.

ÖMER 10. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer, 10. bölümüyle izleyenleri derinden etkiledi.

Dizinin yeni bölümünde; Ömer, Nisa'yı restoranda gören Tahir'in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze'yi suçlar. Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyüyecektir.

Hakan'ın terk edip gittiğini ve çalışmak zorunda olduğunu ailesine söyleyemeyen Nisa, onların gözündeki güveni kaybetmenin acısını yaşar. Nisa'nın Gamze'den uzak durmasını isteyen Tahir ise çareyi Nisa'yı taşınmaya zorlamakta bulur.

Süreyya'ya haksızlık ettiğinin farkına varan Ömer, onun gönlünü alır ve birlikte gelinlik bakmaya giderler. Süreyya, evlilik heyecanını doyasıyla yaşarken Tuna'dan gelen ani bir haberle sarsılır. Ömer'in bir kez daha kendisi yerine Gamze'yi seçmesi Süreyya'nın daha ciddi bir karar almasına yol açar. Karşısında kararlı bir Süreyya gören Ömer için artık bir seçim yapmak kaçınılmazdır.

ÖMER DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Ömer dizisi; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer'i Selahattin Paşalı, Ömer'in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.