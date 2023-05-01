Ömer 15. Bölümüyle izleyiciye gergin ve hüzünlü anlar yaşattı. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin yeni bölümünde tüm zorluklara rağmen bu gizli evliliğe devam etme kararı veren Ömer ve Gamze'yi bu sefer kötü bir sürpriz beklemektedir. Star Tv'de ekrana gelen dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor. Ömer 15. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Ömer son Bölüm izle Full HD Tek Parça!

ÖMER 15. BÖLÜM FULL İZLE!

Ömer dizisi, yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de Star'da.

ÖMER 15. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer, 15. bölümüyle izleyenleri derinden etkiledi.

Ömer 15. bölümde; Her şeyi göze alarak gizlice evlenen Gamze ve Ömer, mutluluklarını yaşayamadan gelen telefonlar sonucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Reşat'ın fenalaştığını öğrenen Ömer hemen babasına koşar. Cemaati önünde küçük düşen Reşat ve Ömer arasında yaşanan tartışma Ömer'in evden ayrılmasıyla son bulur.

Hakan'ın iş yerine gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Nisa, evdenkovulan Ömer'i evine alır. Her şeye rağmen babasıyla ilişkisini düzelten Nisa, Reşat'ın bu durumu öğrenmesiyle büyük bir sınav vermek zorunda kalacaktır.

Büyük bir aşk ve umutla Ömer'le evlenmeyi kabul eden Gamze, Ömer'in başına gelenler yüzünden ümitsizliğe kapılmaya başlar. İki aşık gizlice bir araya geldiklerinde, tüm zorluklara göğüs germelerini sağlayan gücü yine aşklarında bulurlar. Her şeye rağmen bu gizli evliliğe devam etme kararı veren Ömer ve Gamze'yi bu sefer kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÖMER DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Ömer dizisi; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

Ömer dizisinde; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi oyuncular yer alıyor.

Ömer'i Selahattin Paşalı, Ömer'in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.