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Dizi

Ömer 24. son bölüm izle Full HD Tek Parça! Ömer 24. bölüm izle!

Ömer 24. Bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin önceki bölümünde Gamze'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili gerçeğin ortaya çıkması ve Reşat'ın Ömer'i içki içerken görmesi damga vurmuştu. Ömer 24. bölümde Ömer ve Gamze boşanacak mı? Ömer 24. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Ömer son bölüm izle full HD tek parça!

25 Eylül 2023 Pazartesi 22:56 - Güncelleme:
Ömer 24. son bölüm izle Full HD Tek Parça! Ömer 24. bölüm izle!
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Ömer dizisi 24. bölümüyle Star'da ekrana geldi. Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer dizisinin 24. bölümünde Ömer'i kendine getirmek için son çare olarak onu babasıyla karşı karşıya getiren Gamze, hiç istemese de Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olur. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; Ömer 24. bölüm full izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar

ÖMER 24. BÖLÜM FULL İZLE!

Ömer dizisi, yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de Star'da.

ÖMER 24. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Star Tv'de ekrana gelen dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ÖMER 24. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer, 24. bölümüyle izleyenleri derinden etkiledi.

Ömer 24. bölümde; Ömer'i içki masasında bulan Reşat, oğlunun kendini böylesine kaybettiğini görmekten büyük bir acı duyar. Ömer'e yardım edememek, Reşat'ın kendini suçlu hissetmesine ve babalığını sorgulamasına neden olurken Gamze'ye büyük minnet duyar.

Nisa, Hülya'nın bitmeyen takeplerini yerine getirmeye çalışırken Kamil ve Hülya'nın kasırgalı ilişkilerinin arasında kalmamak için büyük bir mücadele verir. Emine ise Yaman ile birlikte dedesine bir kez daha yakalanmanın mahcubiyetini yaşar. Tahir ile Vicdan arasında ne olup bittiğini anlamaya çalışan Şükran, bu bilinmezlik yüzünden zor zamanlar geçirir.

Ömer'i kendine getirmek için son çare olarak onu babasıyla karşı karşıya getiren Gamze, hiç istemese de Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olur. Sonunda aralarında tutkulu bir yüzleşme yaşanır. İkisi de birbirine kalplerini sonuna kadar açarken bu uzun gecenin sabahında Ömer ve Gamze arasında bir daha hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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