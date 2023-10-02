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Dizi

Ömer 25. son bölüm izle Full HD Tek Parça! Ömer 25. bölüm izle!

Ömer 25. Bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Ömer 25. bölümde Evliliklerinin artık devam edemeyeceğini düşünen Ömer, Gamze'nin mahkemede boşanmayı kabul etmemesiyle büyük bir öfkeye kapılır. Gamze ve Ömer arasında neler yaşanacak? Ömer 25. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Ömer son bölüm izle full HD tek parça!

2 Ekim 2023 Pazartesi 20:46 - Güncelleme:
Ömer 25. son bölüm izle Full HD Tek Parça! Ömer 25. bölüm izle!
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Ömer dizisi, 25. bölümüyle Star'da ekrana geldi. Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizi, yeni sezona merhaba dedi. Ömer 25. bölümde; Oğlunun içinde olduğu zor durumdan ancak Gamze'nin varlığıyla kurtulabileceğini düşünen Reşat ise herkesi şaşırtacak bir adım atar. Bunu öğrenen Ömer, hem babasına hem de Gamze'ye daha da bilenir. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; Ömer 25. bölüm full izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar

ÖMER 25. BÖLÜM FULL İZLE!

Ömer dizisi, yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de Star'da.

ÖMER 25. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Star Tv'de ekrana gelen dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ÖMER 25. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer, 23. bölümüyle izleyenleri derinden etkiledi.

Ömer 25. bölümde; Evliliklerinin artık devam edemeyeceğini düşünen Ömer, Gamze'nin mahkemede boşanmayı kabul etmemesiyle büyük bir öfkeye kapılır.

Bu beklenmedik gelişme Gamze'ye daha fazla cephe almasına sebep olurken, Ömer'in davranışlarından çok kırılan Gamze, sevdiği adamın duvarlarını aşamamanın acısını yaşar.

Oğlunun içinde olduğu zor durumdan ancak Gamze'nin varlığıyla kurtulabileceğini düşünen Reşat ise herkesi şaşırtacak bir adım atmıştır.

Nisa zorlu hayat şartlarıyla mücadele edebilmek ve kızını Yaman'dan uzak tutmak için Hülya'nın taşınma teklifini düşünmeye başlar. Ancak tüm aileyi ilgilendiren bu kararı Hakan'ın tek başına almış olmasını hiç hoş karşılamaz.

Gamze'nin boşanmayı istememesinin ardındaki sırrı öğrenen Ömer hem babasına hem de Gamze'ye daha da bilenir.

Şükran ve Ömer ile ilişkisi kopma noktasına gelen Tahir ise soluğu her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Vicdan'ın yanında alır. Ömer ve Gamze'nin de olaya müdahil olması, ikisi arasındaki ilişkinin telafisi imkansız görünen bir noktaya sürüklenmesine neden olur.

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