Ömer 3. Bölüm izle! Ömer dizisi 3. bölüm full izle!

Ömer dizisi 3. bölümüyle Star'da ekrana geldi. İlk bölümleriyle sosyal medyada beğeni toplayan dizi, Twitter'da TT listesinde yer aldı. Başrollerinde Merve Dizdar, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor. Ömer 3. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Ömer 3. bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar

ÖMER 3. BÖLÜM İZLE!



Star Tv'de yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer'i Selahattin Paşalı, Ömer'in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay'ın Ömer'in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

ÖMER DİZİSİNİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ömer ile Gamze'nin kalpleri birlikte atmaya başladığı anda, Reşat'ın bakışlarıyla karşılaşan Gamze, bu aşkın imkansızlığını yeniden acı bir şekilde fark eder ve Ömer'den uzak durmaya karar verir. Reşat ise Ömer üzerindeki baskılarını iyice artırır ve onun doğru yolu bulması için yeni bir yol aramaya başlar. Bu sefer işini şansa bırakmamaya kararlıdır.

Ömer dizisinin 3. bölümünde; Kocasının ihanetinin her geçen gün yeni bir boyutunu öğrenen Nisa, çaresizlikle kıvranırken, sıkıntılarını Gamze'ye açar. Farklı hayatlar içinde görünseler de, aslında iki kadın da benzer acılarla boğuşmaktadır. Gamze'nin Nisa'ya uzattığı yardım eli, kendi hayatında da bir krize yol açar.

Ömer'in sabırlı ve kararlı duruşu, sonunda Gamze'nin de pes etmesine neden olur. İkisi yeniden birbirlerinin gözünün içine bakmaya cesaret ettiğinde Ömer'in aklında tüm engelleri aşacak tek bir çözüm vardır.