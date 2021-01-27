27 Ocak 2021 Çarşamba 17:01 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:01

Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'den ilk fragman yayınlandı. Star’ın merakla beklenen yeni dizisi ‘Seni Çok Bekledim’in yayın günü belli oldu. Özel bir tanıtımla yayın günü duyurusu yapılan ‘Seni Çok Bekledim’, ilk bölümüyle 29 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Star’da ekrana gelecek.

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı ‘Seni Çok Bekledim’in yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor. Skala Yapım ve DNZ Film imzalı ‘Seni Çok Bekledim’, her Cuma seyircisini ekran başına kilitleyecek.

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU



Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM FRAGMAN





13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz’in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

Star Tv'de Cuma günü seyircisi ile buluşacak olan Özcan Deniz'in yeni dizisi ‘Seni Çok Bekledim’den çok özel bir bir tanıtım daha yayınlandı. Ekrana gelen tanıtımlarıyla büyük heyecan yaratan dizinin fragmanında; Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) ilk kez karşılaşmaları ve birbirlerinden etkilendikleri aşk dolu sahneler çok konuşulacak.

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı ‘Seni Çok Bekledim’ yakında seyirci ile buluşacak. Skala Yapım ve DNZ Film imzalı dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor. Peki Seni Çok bekledim oyuncuları kimlerdir? İşte Özcan Deniz'in yeni dizisinin güçlü oyuncu kadrosu.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı Seni Çok Bekledim dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

”Hayatın sırrı tevafukta gizlidir!”

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan ‘Seni Çok Bekledim’, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.