Payitaht Abdulhamid 122. bölüm izle! Payitaht Abdulhamid son bölüm (yeni sezon)

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:30 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 00:30

Payitaht Abdulhamid 122. bölüm izleyicisiyle buluştu. Payitaht Abdulhamid 122. bölümde; Gazeteciler toplanıp Abdulhamid'in intihar ettiğini konuşurlar. Sultan Abdulhamid ise yanındaki muhafıza 'Belki de bizi de amcam Sultan Abdulaziz gibi öldürüp, intihar etti diyecekler.' diyor. Payitaht Abdulhamid son bölümünde yaşanan gelişmeler ekranları başındaki izleyenleri derinden etkiledi. Payitaht Abdulhamid son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Haberimizden Payitaht Abdulhamid 122. bölümü izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDULHAMİD 122. BÖLÜM İZLE (YENİ SEZON)

Payitaht Abdulhamid 122. bölümüyle yeni sezona başladı. Abdulhamid son bölümde Abdülhamid’in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş daha da çetin hale gelirken düşmanlar Abdülhamid’in karşısında birleşir.

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirdi.

Payitaht Abdülhamid’in geçen sezon final bölümünde; Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid’e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid’in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Payitaht Abdulhamid 122. bölümde Abdülhamid’in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid’e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid’in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid’in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad’ın kızları Fatma ve Aliye Sultan’ın saraya gelmesi Bidar’ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat’ın vefat haberi Abdülhamid’i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat’ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat’ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid’in gizli düşmanı kimdir?

Payitaht Abdulhamid yeni sezon bölümleri ile her Cuma saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

PAYİTAHT ABDULHAMİD OYUNCULARI

- Bülent İnal (Abdülhamid)

- Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan)

- Hakan Boyav (Mahmud Paşa)

- Selen Öztürk (Seniha Sultan)

- Saygın Soysal (Theodor Herzl)

- Ezgi Eyüboğlu (Ahsen)

- Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir)

- Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa)

- Gözde Kaya (Hatice Sultan)

- Duygu Gürcan (Naime Sultan)

- Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa)

- Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso)

- Kaan Turgut (Sabahattin)

- Elif Özkul (Fehime Sultan)

- İbrahim Kendirci (Yusuf)

- Aydın Sigalı (Osman Paşa)

- Fatih Sevdi (İzzet Paşa)

- Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)

- Volkan Keskin (Murad)

- Taner Ertürkler (Selim Paşa)

- Cemre Baysel (Firuze)

- Nik Xhelilaj (Marco)

- Kevork Malıkyan (Parvus)

- Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl)

- Güzide Arslan (Dilşat)

- Leya Kırşan (Güzide)

- Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman)

- Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam)

- Ercüment Fidan (Lord William)