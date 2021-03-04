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Dizi

Payitaht Abdülhamid'den üzücü haber! Veda tarihi belli oldu

TRT 1'in beğeniyle izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid 14 bölüm sonrası için final kararı aldı.

04 Mart 2021 Perşembe 08:53 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 08:53
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TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinden kötü haber geldi. Sevilen dizi ekranlara veda ediyor.

İlk bölümünden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinin final tarihi belli oldu.

Başarılı oyuncu Bülent İnal'ın Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han'ı canlandırdığı dizide 1896-1909 yılları arasında yaşanan olaylar anlatılıyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgiye göre, TRT'nin ES Film imzalı fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid bu sezon sonu ekrana veda edecek. Bu hafta 141. bölümü ile ekrana gelecek tarihi dizi, 155. bölümle birlikte final yapacak.

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