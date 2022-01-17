Peaky Blinders'ın final sezonu! Tommy Shelby ile faşist Oswald Mosley'nin savaşı

star.com.tr 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:05 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:05

Önümüzdeki ay gösterime girmesi beklenen Peaky Blinders'ın final sezonu, Cillian Murphy'nin canlandırdığı Tommy Shelby ve ailesinin 1900'lerde endüstriyel Birmingham zemininde iktidara yükselişini sonlandıracak.



Peaky Blinders kurgusal bir dizi olmasına rağmen, yazarların hikayeye gerçek tarihi figürler eklediği biliniyor.

Shelby ailesi, Sam Clafin'in canlandırdığı politikacı Sir Oswald Mosley ile ilk kez beşinci sezonda tanışmıştı. Mosley 6. sezon fragmanında, sık sık göze çarpıyor.

FAŞİST LİDER OSWALD MOSLEY

Gerçek hayatta Manchester'daki Ancoats'tan olan Sir Oswald, 1920'lerde Parlamento Üyesi olarak ün kazanan ve daha sonra 1930'larda ana akım siyasetten hayal kırıklığına uğrayan İngiliz bir politikacıydı ve Britanya Faşistler Birliği liderliği, kötü şöhretinin nedeni oldu.

Sir Oswald 1930'larda Britanya'nın Yahudi aleyhtarı faşist hareketine önderlik etti. Dizinin fragmanında, canlandıranın Mosley'e inanılmaz derecede benzemesi de dikkatlerden kaçmadı.

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON: TOMMY SHELBY - OSWALD MOSLEY SAVAŞI



6. sezon fragmanı, faşist düşmanı Mosley ile hesaplaşmaya hazırlanan çete lideri Tommy'yi, kasvetli bir ruh hali içinde gösteriyor. Kötü şöhretli politikacı, Nazi bayraklarıyla süslenmiş bir salonun içindeki bir podyumun arkasında içki içerken görülüyor.

Başka bir yerde Tommy'nin kardeşi Arthur, göğsüne kendi adı oyulmuş olarak bir kanepeye çökmüş olarak görülüyor.

Tom Hardy'nin canlandırdığı Yahudi çete lideri Alfie Solomons dalgın görünürken, yeni gelen Stephen Graham başka bir şiddet sahnesinde Tommy'nin yumruğunu yiyor.

Birmingham'da geçen suç draması, koronavirüs nedeniyle yaşanan gecikmelerin ardından bu yılın başlarında çekimlere başladı.

HİKAYE 'BİR FİLMLE' DEVAM EDECEK

BBC'nin dizisinin yazarı Steven Knight, bunun 'en iyi dizi' olduğuna inandığını söyledi. Knight, final dizisiyle sona ermesine rağmen, 'hikayenin başka bir biçimde devam edeceğini' de sözlerine ekledi.

Ocak ayında Steven Knight, bu yılın başlarında BBC One gösterisinin yaklaşmakta olan altıncı serisinin ardından sona ereceğini doğruladı.

Knight, Deadline'a şunları söyledi: Covid planlarımızı değiştirdi. Ama baştan planımın Peaky'yi bir filmle bitirmek olduğunu söyleyebilirim. Olacak olan bu.

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