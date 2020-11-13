13 Kasım 2020 Cuma 23:51 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 23:51

Ramo 20. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. BKM imzalı dizinin yayınlanan Ramo son bölümünün ardından 21. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Ramo 20. son bölümde, ailesini korumak isteyen Ramo'nun Cihangir'e karşı tek başına savaşmaya karar verdiği görülüyor. Yeni bölümde Ramo Cihangir'e meydan okurken, ikili arasındaki savaş da giderek kızışıyor. İşte kaçıranlar için Ramo son bölüm 20. bölüm full izleme linki.

RAMO 20. BÖLÜM FULL İZLE (RAMO SON BÖLÜM)

Cihangir’in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez. Cihangir, bütün adamlarını adeta bir katliam yapmaları için Ramo’nun üzerine salmıştır çünkü. Aile, ağır zayiat vererek güç bela kurtulur bu saldırılardan.

Dostlarının yardımıyla ailesini güvenli bir yere alan Ramo’nun tek amacı Cihangir’e açıktan savaş açmaktır artık. Cihangir de bağlı bulunduğu illegal yapılanmadan, Ramo’yu yok etme emri almıştır.

Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo’nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz tarafından vurulan Ramo günlerce hastanede kaldıktan sonra kendine gelir gelmez yeniden Kaman meselesi ile ilgili harekete geçti. İlk işi ise Yavuz ile görüşmek oldu.

Cihangir'e, Yavuz'un elindeki belgeleri alıp getireceğini söyledi. Oyununu başlatan Ramo, kendisi ile buluşmaya gelen Yavuz'u bağladıktan sonra Cihangir'i aradı.

Yavuz'la karşı karşıya gelen Ramo, parmak izi olan cinayet silahının hala kendisinde olduğunu söyleyerek onu tekrardan köşeye sıkıştırdı. Diğer tarafta Cihangir de her yerde Yavuz'u ararken Doğu, onu bularak Cihangir'e teslim etti. Ramo ve Sibel, Cihangir'in Yavuz'u öldüreceğini düşünürken, hiçbir şey yapmamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yavuz'un elinde Cihangir'i tehdit edebileceği belgeler vardı! Kaman gizemi dışında artık Yavuz'un dokunulmazlık gizemini de çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz'a hem Cihangir'e karşı bir oyun oynadı.

Yavuz'un ve belgelerin kendisinde olduğunu söylemesi üzerine Cihangir hemen buluşma yerine geldi. Ramo, Yavuz'a doğrulttuğu silahı Cihangir'in eline verince cinayet silahının üzerinde parmak izi kaldı! Ramo'dan aldığı belgelerin gerçek olmadığını, aslında her şeyin bir oyun olduğunu sonradan anlayan Cihangir için artık her şey çok geçti. Evine düzenlenen operasyonla Cihangir gözaltına alındı ancak finalde herkesi şoke eden gelişme bir gelişme yaşandı. Sorguya alınan Cihangir, Mahir'e cinayet silahının kaybolacağını söyledi!

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, 13 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.