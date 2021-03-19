19 Mart 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 20:00

Ramo 36. bölümü izleyenleriyle buluştu. Dizinin yayınlanan yeni bölümüne Sibel'in Nehir'e gözdağı verdiği anlar damga vurdu. Show Tv'de Cuma akşamı yayınlanan Ramo 36. son bölümde, Sibel, Nehir'e "Eğer bir yanlışın daha olursa gelir kafana sıkarım Nehir!" diyerek meydan okuyor. Öte yandan Hasan'ın bir kızı olduğunu öğrenen annesi ona tokat atıyor. İşte kaçıranlar için Ramo son bölüm 36. bölüm full izleme Show Tv linki.

RAMO 36. BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV

Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurtdışına çıkarmaktır.

Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir.

Ramo 36. Bölümde Ramo'nun sorumluluğunda olan yüklü miktarda paranın çalınması gerilimi artırırken, bu çarpıcı olaydan sonra Ramo ve Kudret'in arasında yaşananlar izleyici tarafından merakla takip edildi.

Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur.

Sibel, Nehir'e onu vurmakla tehdit ederek meydan okuyor. Ramo, Sibel'den aldığı telefonla büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Sibel, telefonda Ramo'ya "Başın büyük bir belada!" diyor.

Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer.

Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.

Son bölümde Afet, Hasan'ın bir kızı olduğunu öğrenmişti. Hasan'ın bir kızı olduğunu öğrenen annesi bu işe çok kızıyor ve ona tokat atıyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Dizinin önceki bölümünde Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar. Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır.

Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden. Ramo, bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur.

Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.