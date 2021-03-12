12 Mart 2021 Cuma 16:06 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 16:06

Ramo 36. yeni bölüm bu hafta neden yok? sorusu diziyi takip edenler tarafından merak edildi. Ramo, bu hafta Show TV yayın akışında yer almadı. Sevilen dizi, gelecek hafta yeni bölümü ile kaldığı yerden devam edecek. Peki Ramo 36. yeni bölüm bu hafta neden yok? Ramo neden yayınlanmadı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler

RAMO BU HAFTA NEDEN YOK?

Ramo, yeni bölümü ile gelecek hafta Cuma günü ekranlarda olacak. Dizinin setinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle bir hafta erteleme yaşandığı dile getirilirken tedbirlerin ardından çekimlerin devam edeceği öğrenildi.

RAMO 36. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramo'nun 36. yeni bölümü 19 Mart Cuma günü ekranlarda olacak.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 35. Bölümünde Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar. Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır.

Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden. Ramo, bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur.

Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

RAMO KONUSU

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova'nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir. Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir... Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır...