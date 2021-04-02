Ramo 38.bölüm izle! Ramo 38. bölüm full izle Show Tv!

02 Nisan 2021 Cuma 19:47 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 19:47

Ramo 38. bölümüyle Show Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümde Ramo, büyük bir tehlikede olan Doğu'yu kurtarmak için harekete geçiyor. Silahtar'ın dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu. Ramo, Doğu'yu kurtarabilecek mi? Ramo 38. bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklamanız yeterli. İşte heyecanla izlenen Ramo'nun son bölüm özeti ve Ramo 38.bölüm full izleme linki.

RAMO 38. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği adalet mücadelesinde Ramo en zirveye savaş açıyor. Dizide Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ ve Sacide Taşener gibi önemli oyuncular yer alıyor.

RAMO 38. BÖLÜM KONUSU

Show Tv ekranlarında yayınlanan Ramo 38. bölümde Ramo, Doğu'yu kurtarmak için seferberlik ilan eder. Silahtar'ın dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu. Ramo, Doğu'yu kurtarabilecek mi?

RAMO ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ramo'nun önceki bölümünde, Doğu'nun annesini bulmak için harekete geçen Sibel kendisini hiç beklemediği bir tehlikenin içinde buldu. Bir adam tarafından tehdit edilen Sibel'in yardımına ise Ramo koştu. Ramo, Sibel'i tehdit eden adama ulaştı ve gittiği yerde gizli bir defter bulmayı başardı. Bu gizli defter, Sibel'in başını büyük derde soktu.

Gizli defteri almak isteyen bir adam, Şahin ve Doğan'ı yakalayarak Sibel'i tehdit etti. Sibel ise ikisini kurtarabilmek için gizli defteri kendisini arayan adama vermek zorunda kaldı ancak defterin içine takip cihazı koyan Sibel'in planı başkaydı. Adamı takip ederken korumalar tarafından yakalanan Sibel, Kaptan tarafından alıkonuldu. Finalde Kaptan'ın yanında Sibel'i gören Ramo, şoke oldu.

SEVKİYATA PUSU KURAN HAİN BORAN ÇIKTI

Kasabadaki insanları korumak ve kaybolan paraları bulmak için zamanı kısıtlı olan Ramo, harekete geçti. Büyük para sevkiyatına pusu kuran ve Cemil'in ölümüne sebep olan maskeli kişinin ise Boran olduğu ortaya çıktı. Boran, Anar Dadaşov ile anlaşarak saldırıya geçmişti ancak olay sırasında paraları kasabalılara kaptırmıştı.

Bunun üzerine Boran, paraları alan kasabalıları yakaladı. Doğu ise Ramo'nun şüphelendiği Boran'ın izini sürdü ve hainin Boran olduğunu öğrendi. Ramo ve Doğu, paraların gömüldüğü yere gidip Boran'a suçüstü yaptı. Boran'ı Ramo'nun elinden kurtaran ise polisler oldu.

RAMO PARALARI BULMAYI BAŞARDI

Paraların gömüldüğü yerde olmaması gerilimi giderek artırdı. Yerdeki izleri takip ederek bulundukları yeri inceleyen Ramo, ayağı aksayan birinin paraları aldığını tespit etti. Bunun üzerine kasabadaki topal Emin'in evine giden Ramo ve ekibi, burada paraları bulmayı başardı. Bu sırada baskına gelen Anar Dadaşov ise Ramo tarafından öldürüldü.

SARRAF KENDİNİ FEDA ETTİ

Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer, İstanbul'a geldi. Şerif, Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmek için yeni bir plan yaparken, tuzağını Tezer hocayı kullanarak planladı. Üniversitede hoca olan kimliği ile Tezer Hoca'nın güvenini kazanan Şerif, planını adım adım işledi. Tezer Hoca üzerinden bir tuzak kurarak Sarraf'ı yakaladı. Şerif'in konuşturmak için alıkoyduğu Sarraf, hiçbir şey söylemedi ve yüzüğündeki zehri içerek kendini feda etti.