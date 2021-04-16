16 Nisan 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 20:00

Ramo final bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de ekrana geldi. Ramo final bölümünde abisi sayesinde kurtulan Ramo, ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar. Ramo girdiği büyük savaşta yara almadan galip gelebilecek midir? Ramo final bölümünü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklamanız yeterli. Ramo 40. bölüm full izle Show Tv!

RAMO 40. BÖLÜM FULL İZLE (FİNAL BÖLÜMÜ)

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisi, 40. bölümüyle izleyenlerine veda etti.

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada ""Kıyamet kopacak!" #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de showtv'de." ifadeleri kullanıldı. Dizinin neden final yaptığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

RAMO'NUN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sonunda kardeşini kurtarmış olan Hasan, Afet'le arasını düzeltmeyi başarır.

Ramo'nun başına bir bela gelmesinden korkan Sibel Ramo'dan bir söz alır.

Şerif'in elinden Hasan'ın yardımı ile kurtulan Ramo, ailesine kavuşur. Ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar...

Doğu ise kötü bir haber alır ve intikam arzusu ile yanmaya başlar... Sonunda kardeşini kurtarmış olan Hasan, Afet'le arasını düzeltmeyi başarır.

Ramo'nun başına bir bela gelmesinden korkan Sibel Ramo'dan bir söz alır. Ramo girdiği büyük savaşta yara almadan galip gelebilecek midir?

Önceki bölümde ortadan kaybolan Ramo'yu bulmak için Sibel ve tüm aile harekete geçmiş, Hasan ve Doğu, takip ettiği izler sonucunda ayrı mekanlara baskın düzenlemişlerdi.

Gittiği yerde tuzağa düşen Doğu, Şerif'in eline düştü. Heyecanın bir an olsun hız kesmediği bölümün final sahnesinde yaşanan büyük patlama nefesleri kesti.

Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde, Serdengeçtilerin lideri olduğu ortaya çıkan Ramo, Şerif tarafından alıkonuldu. Ramo'nun gizemli bir şekilde ortadan kaybolması üzerine Sibel ve bütün aile harekete geçti. Hasan ve Doğu, Ramo'yu bulabileceklerini düşündükleri iki ayrı mekana baskın düzenledi.

Ramo'nun bir fabrikada tutulduğunu düşünen Doğu, baskın için gittiği mekanda tuzağa düştü. Doğu'yu bayıltıp, Ramo'nun arabasına bindiren Şerif, Doğu içindeyken arabayı havaya uçurdu.

RAMO VE AİLESİNİN ÖLÜM KARARI VERİLDİ

Şerif'in, Serdengeçtilerin asıl liderini bulmak için kurduğu plan işe yaradı ve Ramo, ifşa oldu. Ramo'yu bayıltıp alıkoyan Şerif, Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer'i de öldürdü. Ramo'nun Serdengeçtilerin lideri olduğunu ve uzun bir süredir kendilerine oyun oynadığını öğrenen büyük patronlar, Ramo ve tüm ailesinin ölüm kararını verdi. Kaptan, sistemin kuralları gereği tüm ailenin, Ramo ile birlikte yok edilmesini istedi.

DOĞU'NUN HAYATINI ANNESİ KURTARDI

Silahtar'ın adamının tanıması üzerine Doğu yakalandı ve Silahtar tarafından işkenceye maruz kaldı. Cahide, Silahtar'ın elinde olan oğlunu görmeye gitti. Doğu'yu yaralı halde gören ve yaralarını temizleyen Cahide'nin 'oğlum' demesiyle Doğu, annesini tanıdı. Oğlunun ölmesine göz yummayan Cahide, Silahtar'ın adamını vurarak Doğu'yu kurtardı. Doğu'ya evden nasıl çıkacağını göstererek kaçmasına yardım eden Cahide, Kaptan'a yakalandı. Kaptan, Cahide'yi öldürdü.

SİBEL'İN BÜYÜK ACISI

Ramo'yu bulmak için harekete geçen Sibel, Nehir ile beraber Mazhar'ın mekanına gitti. Mazhar, burada Ramo'nun kanlı yüzüğünü Sibel'e verdi ancak Sibel ona inanmadı. Bunun üzerine Mazhar'ın izlettiği görüntüler Sibel'i şoke etti. Mazhar'ın verdiği telefondaki görüntüleri izleyen Sibel, Ramo'nun öldüğüne inandı. Sibel'in yaşadığı büyük yıkım izleyenleri de derinden etkiledi.

RAMO'NUN AİLESİNE BÜYÜK SALDIRI

Ramo ve ailesinin ölüm kararı alındıktan sonra Şerif, en seçkin adamlarını Ramo'nun evine göndererek büyük bir saldırı organize etti. Ramo'nun bütün ailesini katletmek isteyen büyük patronların adamları, yaptıkları baskında Serdengeçtileri ve Şahin'i öldürdü. Şahin'in kaybı üzerine bütün aile büyük bir acı yaşadı.