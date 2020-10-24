24 Ekim 2020 Cumartesi 00:30 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 00:30

Ramo 17. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. BKM imzalı dizinin yayınlanan Ramo son bölümünün ardından 18. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Ramo 17. son bölümde, Kürşat’tan bir şeyler öğrenememek isteyen Ramo’nın planı Kürşat’ın öldürülmesiyle boşa çıkar. Olay yerine polisler gelirken, çıkan çatışmada Ramo da yaralanır. Tüm bu olaylar yaşanırken kendisi için hapse giren abisi Hasan'ı kurtarmaktan vazgeçmeyecektir. İşte kaçıranlar için Ramo son bölüm 17. bölüm full izleme linki.

RAMO 17. BÖLÜM İZLE!



Ramo 17. son bölümde; .Fidan, Ramo’nun Kürşat’tan öğrendiği ipucunu Sibel’e söyleyerek ondan yardım ister. Sibel, ipucunun izini sürerken büyük bir tehlikeye doğru gittiğinin farkında değildir. İşte Ramo 17. Bölüm full izleme linki

RAMO 17. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo'nun hayatını kurtaran ise bir kez daha Nehir oldu. Kürşat, tüm İstanbul'da aradığı Ramo'yu hiç beklemediği bir anda karşısında buldu. Ramo, Kürşat'a her şeyi Cihangir'in yaptırdığını ve paralarını yakmadığını söyledi. Ramo'nun bu cesur hamlesi Cihangir'in hiç beklemediği bir şeydi. Tüm söylediklerinin doğru olduğunu ispatlayan Ramo böylelikle Kürşat'ı kendi tarafına çekmeyi başardı.

Üstelik onunla birlikte masada oturan diğer ortaklar da artık Cihangir'e karşı olacaktı. İstanbul'da başlayacak savaşın fitilini ateşleyen Ramo, paralarını Kürşat'a geri vermenin karşılığında Cihangir'in nasıl kara para akladığını da öğrendi.

Tam bu anlarda ise beklenmedik bir saldırı her şeyi alt üst etti. Kürşat, Cihangir'i cezaevine sokacak şifreyi söylerken vuruldu. Yapılan saldırıda Ramo da vurulurken, Hasan'ı da adamlar zorla götürdü. Çatışmanın yaşandığı final anlarında gerilim giderek tırmanırken "Ramo ve Hasan nasıl kurtulacak?" sorusu şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

RAMO 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, ağabeyi Hasan’ı hapisten kurtarmaya çalışırken kendisini korkunç olaylar dizisinin içinde bulur. Kürşat’tan bir şeyler öğrenememek isteyen Ramo’nın planı Kürşat’ın öldürülmesiyle boşa çıkar. Olay yerine polisler gelirken, çıkan çatışmada Ramo da yaralanır. Hasan, Ramo’nun kaçmasını sağlayabilmek için kendisini feda eder ve polise cinayet zanlısı olarak teslim olur. Fidan, Ramo’nun Kürşat’tan öğrendiği ipucunu Sibel’e söyleyerek ondan yardım ister. Sibel, ipucunun izini sürerken büyük bir tehlikeye doğru gittiğinin farkında değildir. Diğer yandan Ramo, ağabeyi Hasan’ı hapisten kurtarmaya çalışırken kendisini korkunç olaylar dizisinin içinde bulur. Ramo, olayları araştırdıkça hiç beklemediği büyük belalara bulaşacaktır.